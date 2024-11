- Lázár János jórészt hitelből és uniós forrásból ígért meg mindent Szegeden

fejlesztés;autópálya;hitel;vasút;Szeged;Lázár János;uniós forrás;Botka László;BYD;

2024-11-15 16:16:00 CET

Vidéképítő turné szegedi állomása – vezette fel Facebook-oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteki tárgyalását Botka Lászlóval, Szeged polgármesterével, hozzátéve: „Minden lehetséges, ha valaki az együttműködést keresi és nem a különbözőségeket.” A megbeszélését követő sajtótájékoztatón azt mondta, az üzem építése, amely Magyarország legnagyobb autógyára lesz, a várakozásoknál sokkal gyorsabb ütemben halad. – A BYD gyárának megépítésével Szeged Európa harminc legnagyobb ipari centruma közé kerül – jelentette ki a tárcavezető a kínai autógyár 1200-1500 milliárd forint értékű beruházásról, amely szerinte „érdemben hozzá fog járulni a magyar gazdaság fejlődéséhez, és az egész térség számára lehetőséget biztosít”.

Lázár János sorolta is, hogy a gyárban 2025 második felében készülnek el az első járművek, addigra megépülnek az üzem autópálya- és közúti csatlakozásai, elkezdődik a vasúti pálya korszerűsítése, a vasúti terminál kialakítása, folyamatosan bővítik a termeléshez szükséges ivóvíz- és szennyvízkapacitást. A részletekről szólva kifejtett, hogy közvetlen négysávos kapcsolat épül az M43-as autópálya és az üzem között. Négysávossá alakítják az 5-ös főút a város és az autópálya-csomópont közötti részét. A kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzés is lezajlott, az 5,5 milliárd forintos fejlesztés kivitelezője várhatóan a Colas Magyarország Zrt. lesz. Emellett meghosszabbítják és kétszer kétsávosra bővítik 502-es számú főutat, e fejlesztés tervezése jövő év elején zárul le.

A miniszter vasútfejlesztést is ígért az Európai Beruházási Bank 2,2 milliárd eurós hitele terhére, első lépésként a M43-as autópálya várostól távolabbi oldalán vagy Kiskundorozsmán vasúti terminál épül. A kormány arról is döntött, hogy 175 milliárd forintból felújítják a Kiskunfélegyháza és Szeged között vasúti pályát, továbbá soron kívüli megterveztetik a Cegléd és Kiskunfélegyháza között vasúti pálya teljes korszerűsítését. Mivel a kínai autógyárban a tervek szerint tízezren dolgoznak majd Lázár „a kormány részéről nyitott arra, hogy a szegedi trolibusz- és villamosbeszerzések utólag belekerüljenek azok közé a beruházások közé, amelyek az EU által a magyar kötöttpályás közlekedés fejlesztésére szánt 1600 milliárd forintos forrásból valósulhatnak meg”. – A szegedi Belvárosi híd a élettartamának meghosszabbítására 2 milliárd forint azonnali támogatást biztosít a kormány, míg a déli Tisza-híd teljes kiviteli terve a jövő év első negyedévre készül el, sőt tervezik az algyői híd négysávúsítását is.

Botka László a szeged.hu önkormányzati portálnak nyilatkozva „nagyon konstruktívnak” nevezte a Lázár Jánossal folytatott megbeszélését. – Négymilliárd eurós beruházásból, közel tízezer munkahelyet létrehozva, és évi 300 ezer autót gyártva települt ide a legnagyobb villanyautó-gyár. Szeged város önkormányzatának biztosítani kellett a háromszáz hektárnyi területet. Ez lényegében megtörtént, év végéig átadjuk a teljes területet, tizenöt hektár nincs még a BYD-nél. Meg kellett valósítanunk a teljes területen a lőszermentesítést, a régészeti feltárást, ki kellett váltanunk magasfeszültségektől távvezetéket, bővítettük és fejlesztettük az ivóvíz- és a szennyvízhálózatot is – mondta a polgármester, aki eredményként említette meg azt is, hogy a Szegeden zajló beruházásokat nem vonja magához a kormány. Korábban ugyanis a kabinet döntött arról, hogy minden állami beruházást, illetve minden olyan fejlesztést, ami több mint ötven százalékban uniós forrásból valósul meg magához von, Szeged most ez alól kapott mentességet.