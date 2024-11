- Lázár János szerint Trianon nélkül miénk volna Európa egyik legmodernebb vasúthálózata

MÁV;Lázár János;Trianon;Mi Hazánk Mozgalom;

2024-11-26 16:55:00 CET

Furcsa érveléssel állt elő Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamentben az Infostart beszámolója szerint, amikor is a mihazánkos Szabadi István a MÁV problémáiról kérdezte.

A Mi Hazánk képviselője szóvá tette, hogy a MÁV vonalain állandóak a késések és a járatkimaradások, a vagonokban nincs klíma, vonatok siklanak ki és mellékvonalakat zárnak be. A rossz munkakörülmények és az alulfizetettség miatt óriási a létszámhiány. A sok túlóra miatt az alkalmazottak fáradtak, azonnali bérrendezés kéne, amit Szabadi szerint az érdemtelenül kiosztott vezetői prémiumokból lehetne előteremteni.

Lázár János válaszában azt mondta, jelen pillanatban a szervezeti struktúrában az üres álláshelyek száma 1 százalék, ami egy ekkora vállalatnál, amely Magyarország legnagyobb munkaadója, abszolút elfogadható. A vasúttársaság ma több mint 50 ezer embert foglalkoztat - közölte a miniszter, majd a következőképpen folytatta érvelését:

„Trianon nélkül egyébként miénk volna Európa egyik legmodernebb vasúthálózata, ám az elmúlt száz évben soha nem rendelkezett az ország akkora anyagi erőforrással, hogy újjáépítse ezt a körvasutat is tartalmazó rendszert.”

Szabadi István azt is szorgalmazta, hogy hozzanak létre külön biztonsági szolgálatot a vasútra, egyes vonalakon ugyanis beilleszkedni képtelen bűnözők tartják rettegésben az utasokat. Ráadásul a létszámhiány miatt pont az ilyen járatokon vezetik be a kalauz nélküli közlekedést, ami rossz irány - hangsúlyozta a Mi Hazánk képviselője. Lázár János válaszában a MÁV-tól kért jelentésre hivatkozva tagadta, hogy bármiféle probléma adódott volna a kalauz nélküli közlekedéssel összefüggésben. Szerinte utasokat érintő atrocitás nem történt, a kalauz nélküli menetmód pedig várhatóan be fog válni, de ez nem jelenti azt, hogy a végsőkig ragaszkodnának ehhez a megoldáshoz.