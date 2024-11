- Az ELTE közölte, folytatódik Orbán Balázs doktori fokozatszerzési eljárása, a következő lépés a nyilvános védés lesz

ELTE;doktori disszertáció;Orbán Balázs;

2024-11-29 09:21:00 CET

„Orbán Balázs doktori fokozatszerzési eljárása az irányadó szabályoknak megfelelően folytatódik, az eljárás következő lépése a kitűzött nyilvános védés lesz” – közölte este 10-kor a 444 megkeresésére az ELTE.

A portál azt követően fordult kérdéseivel az intézményhez, hogy Rácz András egyetemi tanár, Oroszország-szakértő felhívta a figyelmet arra, Orbán Balázs doktori disszertációjában 9 oldalnyi, hivatkozás nélkül átvett szöveg szerepel. Orbán Balázs az Áprási Botonddal közösen jegyzett cikkből emelt át hivatkozás nélkül részeket, szó szerint vagy kicsit átdolgozva. A disszertációt összefoglaló tézisfüzetben is volt egy oldalnyi, hivatkozás nélkül átvett szöveg, ugyanebből a cikkből. Az ELTE korábban azt írta, plágiumkeresővel átnézték a dolgozatot, és nem volt benne gyanús szöveg. Rácz szerint ez valóban így történt, ki is mutathatták az egyezést a közösen jegyzett cikkel, csak nem ellenőrizték, hogy Orbán lehivatkozta-e azt. Megjegyezte, szerinte a fő kérdés most az, hogy az ELTE mihez kezd a kialakult helyzettel, egyáltalán védésre bocsátja-e, és ha igen, akkor ott milyen eredmény születik.

A 444-nek küldött válaszában az ELTE azt is tudatta, „a dolgozat vizsgálatát és értékelését a doktori eljárásban kirendelt bírálóbizottság végzi, a doktorjelölt teljesítette a nyilvános védésre bocsátás feltételeit. A bizottság végső döntését a dolgozat minőségét, a hivatkozásokat, vagy esetleges hiányukat, továbbá a jelöltnek a nyilvános védésen elhangzó kérdésekre adott válaszait egyenként és összességében értékelve fogja meghozni.”

Orbán Balázs még a hét elején annyit közölt a portállal, hogy majd a védés után nyilatkozik, mert nem akarja befolyásolni az eljárást.