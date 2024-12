- Orbán Balázs opponense végtelenül aljasnak és tisztességtelennek tartja, hogy egyesek minden bizonyítás nélkül sugalmaznak

doktori disszertáció;Unger Anna;Orbán Balázs;

2024-12-04 07:52:00 CET

Senkinek nincs joga ahhoz, hogy a bírálóbizottságot egészében, a tagjait külön, és az opponenseket különösképpen meghurcolja, szakmai bírálatuk kapcsán politikai befolyást, félelmet sejtessen, objektivitásukat, emberi és szakmai tisztességüket megkérdőjelezze - jelentette ki egy Facebook-posztban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) egyetemi docense, a miniszterelnök politikai igazgatójának opponense.

Mint arról korábban mi is hírt adtunk, Orbán Balázs kimagaslóan jó eredménnyel védte meg doktori disszertációját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán kedden. A politikus dolgozata azután került a figyelem középpontjába, hogy kiderült: a Tudományági Doktori Tanács a szokásostól eltérően nem egyhangúan döntött a doktori eljárás megindításáról. Később politikai nyomásgyakorlást emlegetett, amelyet méltatlannak talált, ám jelezte, hogy hálás az ELTE-nek, s nem Árpási Botond írta disszertációjának tézisfüzetét, az nem az ő gépén készült.

Unger Anna azt hangoztatta, mindazok, akik szerint etikai problémák merültek fel a doktori eljárás kapcsán, megtehették volna, hogy etikai problémáikat az egyetem erre illetékes testületei elé tárják, hogy azt az inntézmény közössége meg tudja vitatni. Megtehették volna azt is, hogy ha szerintük ebben a helyzetben lehetetlen objektív döntést hozni, lemondanak doktori tanácsi tagságukról – hiszen ők maguk is azt állították, hogy nem tudnak politikailag elfogulatlan, objektív döntést hozni a doktori eljárásról. Egy dologhoz nem volt joguk: a nyilvánosságban megkérdőjelezni a bírálóbizottság és tagjai integritását. Azt sugalmazni, hogy az opponensek és a bizottság majd félelemből fog véleményt írni, kérdezni, döntést hozni - magyarázta.

Azt hangoztatta, oktatói munkája során soha nem félt semmiféle hatalomtól és most sem ez történt. Egy dolgozat elbírálásakor csak és kizárólag tudományos szempontokat lehet figyelembe venni, mivel az egyetem érdeke, hogy tisztességes, tudományos megalapozottságú, és világnézeti vagy pártpolitikai szempontoktól mentes legyen a bírálat. Ez történt most is. Legjobb tudásom szerint törekedtem erre, és senkinek nincs joga ezt elvitatni tőlem. Ha bárki úgy gondolja, hogy ennek nem tettem eleget, ott a lehetőség az etikai eljárásokra, tessék azon elindulni. Vitassák a véleményemet szakmai fórumokon, objektivitásomat etikai fórumok előtt. De sugalmazni, lejáratni, szakmai és emberi integritását megkérdőjelezni öt embernek mindenfajta érdemi bizonyítás nélkül végtelenül aljas és tisztességtelen. Különösképpen azért, mert mindenki pontosan tudta, hogy folyamatban lévő eljárásról annak lezártáig senki nem fog tudni nyilatkozni - fogalmazott Unger Anna.

Egyben megjegyezte, hogy rossz, de széles körben elterjedt, létező gyakorlat a doktori kutatóévek alatt elkészült önálló publikációk hivatkozás nélküli beemelése a disszertációba. És létező, bár szintén rossz gyakorlat a társszerzővel írt szövegek hivatkozás nélküli átvétele is. Éppen ezért azt javasolja mindenkinek, hogy aki most plágiumot emleget, tegye fel saját korábbi publikációit, különösképpen a disszertációját, és nézze meg, mit ad ki a plágiumkereső. Lesznek meglepetések. És akkor utána érdemes lesz megbeszélni, hogy akkor mi ér, és mi nem ér egy PhD-fokozatot - érvelt az egyetemi docens.