- Szijjártó Péter közölte, baráti hangvételű megbeszélést folytatott Donald Trump leendő nemzetbiztonsági tanácsadójával

Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Donald Trump;

2024-12-05 12:44:00 CET

Mike Waltzcal, Donald Trump leendő nemzetbiztonsági tanácsadójával találkozott Szijjártó Péter külügyminiszter Washingtonban – derül ki a tárcavezető Facebook-posztjából.

„Elmondtam neki, hogy mi hogyan látjuk a háborút a szomszédból, s hogy mennyire szeretnénk, hogy a béke visszaköltözzön Európa keleti felébe” – írta a külügyminiszter. Hozzátette, jó érzés tudni, hogy a béke, a család fontossága, a szuverenitás tiszteletben tartása és az illegális migrációval szembeni fellépés stabil alapot ad az amerikai republikánusok és a magyar patrióták barátságának.

„Mike Waltz kongresszusi képviselő, a külügyi bizottság tagja rendszeresen vesz részt a magyar baráti tagozat munkájában. Ezért (is) örültünk nagyon, hogy Donald Trump őt kérte fel nemzetbiztonsági tanácsadónak”

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt is elmondta, Mike Waltz-cal baráti hangvételű megbeszélést folytattak a kétoldalú kapcsolatokról és a geopolitikai kérdésekről, így az ukrajnai háborúról is, amely az amerikai döntéshozókat is erősen foglalkoztatja. „Ugye nem véletlen az, hogy az amerikai elnökválasztás kampányában a háború, annak a lezárása vagy folytatása az egyik legfontosabb kérdés volt, és míg Donald Trump világosan beszélt arról, hogy le akarja zárni a háborút, addig Kamala Harris a háború folytatása mellett tört lándzsát” – jelentette ki.

Közölte, hogy kettős helyzet állt elő, mivel egyrészt az amerikai elnökválasztás nyomán soha nem volt ilyen jó esély az ukrajnai háború gyors lezárására, másrészt azonban minden eddiginél erősebb jelenleg az eszkaláció veszélye. Szavai szerint utóbbi oka, hogy a távozó washingtoni adminisztráció „próbál olyan helyzetet előállítani, hogy január 20. után nehéz legyen békét teremteni, főleg gyorsan”.

„Nagyon szorítunk azért, hogy valósággá váljon Donald Trumpnak az a célja, hogy ezt a háborút gyorsan lezárja” – közölte, arra figyelmeztetve, hogy máskülönben az eszkalációs veszély napról napra erősödni fog, és rendkívül fontosnak nevezve a kommunikációs csatornák nyitva tartását.

„Számomra a mai beszélgetésből Mike Waltz-cal a legfontosabb tanulság az volt, hogy a béke nyelvén beszélünk, s hogy itt, Amerikában is világosan látszik az eszkalációs kockázat, amit mi a szomszédságból jól látunk”

– jegyezte meg. Hozzátette, a demokraták a háború pártján állnak, a republikánusok a béke pártján állnak, tehát kifejezetten a békét, mint fontos célt kitűző beszélgetés zajlott köztük. „Úgyhogy nincs más hátra, mint abban bízni, hogy január 20-ig semmi olyan nem történik Ukrajnában, amely visszafordíthatatlanul megváltoztatja a helyzetet abból a szempontból, hogy január 20-a után a békekötés, a béketeremtés sokkal nehezebb lenne, mint amilyennek most kinéz” – tette hozzá a külügyminiszter.