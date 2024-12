- A nem érkező uniós forrásokból több mint 128 milliárd forint elköltését bízták Áder János húgára

szakképzés;uniós források;közpénzek;munkaalapú társadalom;Pölöskei Gáborné;digitális oktatás;KRÉTA-rendszer;

2024-12-09 11:22:00 CET

Összesen 128,1 milliárd forint elköltéséért lett felelős Pölöskei Gáborné, Áder János volt államfő húga, aki nem rég lett az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. stratégiai igazgatója, miután hivatalosan október végén nyugdíjba vonult, mint a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára – olvasható a hvg360 hétfői összeállításában. E szerint papíron a Digitális Megújulás Operatív Programra (DIMOP Plusz) az EU 2021 és 2027 között összesen 2046 millió eurót fizetne ki, ha Magyarország megfelelne a jogállamisági normáknak, de az egyelőre nem érkező pénz elköltése már meg is kezdődött, és 14,5 milliárd forintból internetes zaklatás ellen felkészítő képzést indítottak.

Üzenetet kaptak nemrég a budapesti iskolákba járó gyerekek szülei a központi informatikai rendszeren, a KRÉTA-n keresztül, hogy a biztonságos internethasználat érdekében online képzésre jelentkezhetnek a DIMOP Plusz képzésre, amelynek része az úgynevezett cyberbullying-képzés, másként „digitáliskompetencia-fejlesztés Budapesten”. Ez egyébként fontos kérdés, hiszen az internetes zaklatás az Eurostat legfrissebb mérése alapján a 16–34 éveseknek csaknem a felét érinti, és annak következménye, hogy akár öngyilkosságba is kergetheti fiatalokat.

A hvg360 szerint ugyanakkor ez a 14,5 milliárd forintos keret eltörpül Orbán Viktor egyik legfontosabb politikai céljához, a munkaalapú társadalom megteremtéséhez képest a „a reménybeli uniós támogatásokból”. Az IKK legfőbb projektje ugyanis a szakképzés. Például nemrég, november 29-én írták ki a tízmillárd forintosra tervezett közbeszerzést az Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont kialakítására, az IKK-nak is helyet adó óbudai telken. Az oktatás átállítása nem most kezdődött, s idén tovább folytatódott a szakképző iskolák létszámának a növelése, a diákoknak az odaterelése a gimnáziumoktól. Ezekre a programokra is tízmilliárdokat szán az Orbán-kormány.

A lap szerint az, hogy végül az EU kifizeti-e egyáltalán ezeket a költéseket, láthatóan nem túlságosan foglalkoztatja a kormányt. Erre utal, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi pénteki szereplésén, a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy ez csak 2026 után lesz kérdés. Azt is kilátásba helyezte, hogy hogy ha nem kapnánk meg az uniós támogatásokat, akkor ismét a zsarolhat,mert akkor „nem fogja megszavazni az uniós költségvetést”.