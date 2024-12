Ruszkik gyertek vissza!

Valójában nem a tusnádfürdői beszédből tudtuk meg, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök Putyin Oroszországát követendő mintának tekinti. A beszéd újdonsága inkább abban rejlik, hogy egy európai uniós állam kormányfője nyíltan elutasította a demokratikus jogállamot, s rendszerbe foglaltan meghirdette a kortárs magyar diktatúrát, munkaalapú társadalomnak becézve azt. A szovjet hadsereget egykoron hevesen távozásra szólító, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt Putyin pincsijének nevező Orbán Viktor most nemcsak az orosz elnök energiahivatalát, rubeljeit, hanem annak antidemokratikus szellemiségét is Magyarországra hozná. Hogy is néz ki a ránk váró szép új világ?