- Diákok lázadnak Aleksandar Vučić ellen

2024-12-14 21:36:00 CET

Hetek óta diákok tartanak blokád alatt egy sor egyetemi kart Szerbia városaiban. Egyebek mellett azt követelik, hozzák nyilvánosságra az újvidéki vasútállomás rekonstrukciójának dokumentációját. Azt kívánják elérni ugyanis, hogy ejtsék a vádat azon hallgatókkal szemben, akik részt vettek a korábbi tiltakozó megmozdulásokon. Igazságot követelnek a megtámadott hallgatók és tanárok számára, emellett az egyetemek költségvetésének emelését követelik. Szerbiában sokan fordultak a hatalom ellen azóta, hogy november elsején az újvidéki pályaudvaron egy az épület tetejéről lezuhanó elem 15 ember halálát okozta, három személy pedig súlyosan megsérült. A tragédia az állam működésképtelenségének jelképévé vált, a diákok a kormány ellen fordultak.

Szerdán úgy látszott, Aleksandar Vucic szerb elnök hajlandó teljesíteni a diákok követeléseit. Televíziós beszédében azt mondta, javasolta a kormánynak, tegye közzé az újvidéki vasútállomás újjáépítéséről szóló dokumentumokat. Emellett azt is közölte, 20 százalékkal emeli azt az összeget, amely az egyetemek kiadásainak fedezésére szolgál. Azt is mondta, hogy „megbocsát” a tüntetések minden résztvevőjének, akiket végül elítéltek.

Való igaz, hogy a szerb kormány honlapján elkezdték közzétenni az újvidéki pályaudvar rekonstrukciójáról szóló 195 dokumentumot. Elsőként egy a műszaki dokumentációt osztottak meg a nyilvánossággal, amely egy szakértői ellenőrző bizottság 2015. február 20-án elfogadott jelentése. Egyes ellenzékiek szerint bizonyos dokumentumok közzététele a lehető legrosszabb ötlet, mert veszélyeztetheti a nyomozást azok ellen, akiket felelősség terhel az újvidéki tragédiáért.

A diákok azonban nem érik be ennyivel: azt is követelik, állítsák bíróság elé azokat, akik megtámadták a belgrádi Színművészeti Kar diákjait november 22-én, az újvidéki áldozatokra való megemlékezés során. Egy csoport támadta meg őket, köztük az ellenzék szerint Vučić Szerb Haladó Pártjának (SNS) tisztviselői. A tiltakozó diákok a lehulló lombkorona halála miatt tartott tüntetéssorozat során fogva tartott polgárok szabadon bocsátását is követelik.

A tiltakozások nemhogy nem álltak le, hanem egyre több egyetemre terjednek át. Az Újvidéki Egyetem több karának hallgatói foglalták el a rektori hivatal épületét. Követelték a rektor lemondását, aki az épületben tartózkodott ugyan, de nem volt hajlandó fogadni a diákokat, akkor sem, amikor eltávozott onnan. Az intézmény korábbi rektora is csatlakozott a diákok tiltakozó mozgalmához.

A Belgrádi Egyetem és a Belgrádi Művészeti Egyetem hallgatói bejelentették, intézményeik mindaddig blokád alatt maradnak, amíg minden követeléseket nem teljesítik. "Napi szinten vagyunk tanúi a diákok és a polgárok fizikai és verbális elnyomásának. A békés diákok elleni erőszak elkövetőit még nem állították bíróság elé" – áll a közleményben.

A belgrádi Orvostudományi Kar hallgatói csütörtökön a dékánnál kérvényt nyújtottak be az oktatás haladéktalan leállítására, miután előző nap megszavazták az intézmény teljes blokádját. A dékáni hivatal azt közölte, a beadványt csak december 16-án bírálják el. Az intézményben ugyanakkor megindult az erjedés. Lemondott a kar két dékánhelyettese. Folytatják blokádjukat a nisi, a kragujeváci, a szabadkai és a zombori diákok. A 13 karral rendelkező Nisi Egyetemen eddig hatot helyeztek blokád alá, de folyamatosan csatlakoznak hozzá újabbak.

Vucic elnök 12 éve határozza meg hazája belpolitikáját, 2017-től elnökként. Soha ennyire nem ingott meg a hatalma, mint most. A korábban oly magabiztos elnök láthatóan megrendült. „Aleksandar Vuviv rosszul alszik mostanában. Gondok vannak a koncentrációjával és badarságokat beszél” – összegzett Zdravko Ponos ellenzéki politikus, volt elnökjelölt. Némiképp különös volt az elnöknek az a bejegyzése, amelyben ezt írta: „Ha azt gondolják, hogy olyan vagyok, mint Aszad (megbuktatott szíriai elnök), tévednek: nem fogok menekülni”.