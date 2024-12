- Órák óta vitatkoznak a fővárosi képviselők a jövő évi költségvetésen, Szentkirályi Alexandrának megszakadt a szíve, Karácsony Gergely számokkal cáfolt

Fidesz;költségvetés;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;szolidaritási adó;TISZA Párt;2025;

2024-12-18 12:20:00 CET

Nulladik napirendi pontként karácsonyi ajándékozással kezdődött a Fővárosi Közgyűlés idei utolsó ülése. (Az erre vonatkozó javaslatot Kovács Gergely kutyapárti képviselő, XII. kerületi polgármester tette, aki előtte a zenéről is megkérdezte az internet népét, de végül nem az oda érkezett vaskos ötletekből választottak.) A sort Karácsony Gergely kezdte, majd a képviselők egymás után adták át ajándékaikat, a sor végén főpolgármester Vitézy Dávidtól kapott egy csinos dobozkát, közben a „Mennyből az angyal” szólt. A folytatás sokkal földhözragadtabb volt: a jövő évi költségvetés.

Hová lett a pénz? -kérdezte Szentkirályi Alexandra a fővárosi Fidesz-frakció vezetője, Karácsony Gergely rögvest meg is adta a választ: az állami kasszában. Az elmúlt években 227 milliárd forintot fizetett be a központi költségvetésbe a főváros, miközben a Covid és az energiaválság is sújtotta. A főpolgármester az Állami Számvevőszék, az Alkotmánybíróság és a Fővárosi Törvényszék határozatait, jelentéseit idézve azt mondta, hogy Budapest az államkincstár nettó befizetőjévé vált, kevesebb támogatást kap a feladatai ellátására, mint amennyit be kell fizetnie, a szolidaritási hozzájárulás összege erősen konfiskáló, elkobzó jellegű, egy ilyen mértékű elvonás már sérti a fővárosi önkormányzat pénzügyi autonómiáját, így Alkotmányba ütközik. Mindezek alapján a városvezetés meglehetősen unortodox módon, Budapest önrendelkezés jogának biztosítása érdekében azt javasolta a testületnek, hogy jövőre az Orbán-kormány által elvárt 89 milliárd forint helyett 39 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizessen be, Budapest ugyanis nem kíván többé többet befizetni az államkasszába.

Az elmúlt években ugyanis egyre nagyobbra nyílt az olló az államkasszából kapott bevételek, illetve az oda történő befizetések között. Az idén már 34 milliárddal többet fizetett be az önkormányzat, mint amennyit kapott, jövőre pedig 50 milliárd lenne a mínusz. Budapest nem tud ennyivel többet befizetni a a közszolgáltatások jelenlegi színvonalának fenntartása mellett, nem fogadja el a kormány által kijelölt pénzügyi kényszerpályát – jelentette ki a vita bevezetéseként Karácsony Gergely, majd hozzátette: a költségvetés a működőképesség fenntartása mellett tartalmazza a bérmelések, a lakásrezsi támogatás, illetve számos képviselői javaslat végrehajtásának pénzügyi fedezetét. Azt elismerte, hogy nagy fejlesztésekre nem futja, de intenzív tárgyalásokat folytatnak az uniós források elérése érdekében.

A módosítók közé bekerült a teherautók behajtási díjának újbóli bevezetése vonatkozó javaslat. Mint emlékezhetünk: a fideszes Sára Botond főispán megfúrta, majd a Kúria júniusban elmeszelte a fővárosi önkormányzat teherautók forgalmát szabályozó rendeletét, megtiltva a behajtási díj szedését a teherautósoktól. Így 2025. január elsejétől a fizetős M0-s körgyűrű helyett az ingyenesen átjárható Budapesten zúdulhattak volna át a kamionok. Ám egy váratlan fordulattal a parlament törvényalkotási bizottsága egy módosítót nyújtott be Lázár János közlekedési tárgyú törvényjavaslatához, amelyet sürgősséggel tárgyalt az Országgyűlés és meg is szavazta. Ez felhatalmazást adott a fővárosnak a teherautókra vonatkozó behajtási díj beszedésére. Erre alapozva nyújtott be módosítót a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére a főpolgármester, Ha a fővárosi képviselők megszavazzák a közgyűlés végén, akkor a teherautósoknak 2025-től emelt díjat kell fizetniük a Budapesten való áthajtásért.

A Fidesz-frakció aligha meglepő módon nem tartotta elfogadhatónak a benyújtott tervezetet elsősorban annak – szolidaritási hozzájárulást nem teljes egészében fizető - törvénysértő volta miatt, de nem találták elég óvatosnak és gondosnak sem. Emellett kifogásolták azt is, hogy a szolidaritási hozzájárulás ügyétől eltekintve is mínuszos a költségvetés, bezzeg Tarlós István idején jutott pénz mindenre. (Ezt később Kiss Ambrus és Karácsony Gergely számokkal cáfolta.) Gulyás Gergely Kristóf azt is felvetette, hogy Karácsony Gergely enged a TISZA Párt zsarolásának, amikor a költségvetéshez teljesen nem oda illő módon szavaztatna a szervezeti és működési szabályzatról. (Ennek hiányát egyébként még az ülés előtt Szentkirályi Alexandra is felvette, megjegyezve, hogy „megszakad a szíve” a törvénytelenül működő városért.) A Fidesz egyébként a csoportos létszámleépítés mellett egy ötmilliárdos új fővárosi alap és egy útfelújítási alap létrehozására tett javaslatot amellett, hogy halasszák el a költségvetésről szóló döntést. (A fővárosi cégeknél dolgozókat tömörítő szakszervezetek előre jelezték: sztrájkot hirdetnek, ha a béremelést is tartalmazó költségvetést nem fogadja el a Fővárosi Közgyűlés még decemberben.) Ezenfelül felvetették, hogy alrovatszintű bontású költségvetés készüljön. Kiss Ambrus, Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint az önkormányzatoknál ezt sehol sem alkalmazzák. Azt is elmondta, hogy ha bezárnak minden fővárosi intézményt beleértve az idősotthonoktól a színházig, nem lesz patkányirtás és szúnyoggyérítés, nem költenek a parkokra és a temetőkre, a közösségi közlekedésen kívül gyakorlatilag semmire, akkor is éppen összejön az az 51 milliárd, amit az állami normatívák felett követel szolidaritási hozzájárulásként a kormány.

Ez egy kényszerhelyzet költségvetése, a kormány szisztematikusan kétmillió ember életének ellehetetlenítésére törekszik, holott saját szervezetei az ÁSZ és az AB is kimondta, hogy a fővárosra kivetett adók és elvonások túlzóak – jelentette ki Ordas Eszter, a Tisza Párt frakcióvezetője, aki azt is elmondta, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a szolidaritási hozzájárulás teljes összegének kifizetése esetén ellehetetlenülnének a közszolgáltatások. Azt is kijelentette, hogy Orbán Viktor, Szentkirályi Alexandra és a teljes Fidesz-frakció a valódi áruló, ők akarnak ellopni mindent, a pályaudvarokat is átjátszanák Tiborcz Istvánnak. A költségvetés több pontjával se értenek egyet, de ha a Fővárosi Közgyűlés támogatja a módosító indítványukat, akkor megszavazzák azt. Karácsony rögvest jelezte, hogy ő a maga részéről támogatja.

Ne fizesse ki a főváros a 4-es metró szabálytalansága miatt kiszabott több mint négymilliárd forintos bírságot, költse inkább ezt a pénzt útfelújításra – javasolta Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, aki felidézte, hogy Tarlós István 2012-ben megállapodást kötött az Orbán-kormánnyal, hogy a 4-es metró szabálytalanságai és költségtúllépése miatti költségeket az állam magára vállalja. (Karácsony szerint ez a bírság amúgy is elévült). Vitézy ezenfelül az általa javasolt rendészet, állatmenhely, valamint a Bajcsy-villamos és a jelenleg leginkább közterületi sebhelyként értelmezhető Rákóczi út átalakítását célzó tervezésének költségeinek pénzügyi alapjainak költségvetésbe illesztése mellett érvelt.

Döme Zsuzsanna a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjeként a részvételi költségvetés kiiktatása miatt aggódott, lévén felmerült, hogy pénzügyi okok miatt az idén ne írjanak ki új pályázatot. Megjegyezte: ez a költségvetés 99 százalékban politikai, a városlakók csupán ennek a kis résznek az elköltésébe szólhatnak bele. Vitézy Dávid szerint ez eddig leginkább a nagyobb érdekérvényesítő képességű tehetősek kívánságainak teljesítését szolgálta.

Magyar Péter posztját olvasta fel hozzászólásként Ordas Eszter – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, aki szakmai érvek helyett politikai vádakat sorakoztatott fel. Úgy vélte itt az ideje, hogy a DK, Karácsony és a Tisza, de talán még Vitézy Dávid is beismerné a nagy összeborulásukat. Úgy vélte ennek a törvénysértő költségvetésnek a megszavazása egyértelmű bizonyíték arra, hogy „egymás tenyerébe csaptak”.A Fidesz egyébként felvetette, hogy „hatékonysági csoportot” kellene létrehozni a fővárosban. A Tisza szerint erre inkább a kormánynak lenne szüksége, hiszen Orbán Viktor éppen most ismerte el, hogy semmire sincs pénz. A Tisza azt is felvetette, hogy ez a költségvetés csak június végéig érvényes, akkor módosítják.

A 437,4 milliárd forint főösszegű 2025-ös költségvetésről várhatóan az esti órákban szavaz majd a Fővárosi Közgyűlés.