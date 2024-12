- Lázár János szerint négyből három vonat pontos, a vasutat meg azért nem fejlesztették, mert azt se tudták, hogy használják-e az emberek

Szeged;Lázár János;vasútfejlesztés;

2024-12-19 18:21:00 CET

„Mi vagyunk Európában az egyetlen ország, akinek saját 5800 autóbusza van, és fenntartunk egy vasúti szolgáltatást is, ami (…) úgy néz ki, hogy négy vonatból három pontos, és eggyel vannak problémák” – ezt mondta Lázár János a hódmezővásárhelyi Rádió7 Közös nevező című műsorában a Szegeder szemléje szerint.

Az építési és közlekedési miniszter azt azért elismerte, hogy az arány ugyan rosszabb, mint Európában, de nem gondolja, hogy minden tekintetben elviselhetetlen, a hírekbe és a politikába pedig szerinte az kerül be, ami rossz. A tárcavezető ismét megígérte a jövő évre és az utánra tervezett fejlesztéseket, emellett beszélt a szerinte sikeres tarifareformról, ami mellett elmondása szerint csak Orbán Viktor állt ki, amikor felvetette.

A miniszter előállt azzal a magyarázattal is, hogy a vasútfejlesztésre szerinte azért nem öltek annyi pénzt eddig, mert először meg akarták nézni, hogy használják-e az emberek a vasutat egyáltalán. „Amíg nem láttam tisztán azt, hogy az embereknek ez kell, vagy nem kell, addig nem mondhattam azt a miniszterelnöknek, hogy szükségem lesz 5–10 milliárd amerikai dollárra ahhoz, hogy ezt megfejlesszem, mert az felelőtlenség lett volna” - fogalmazott. (Az persze önmagában nem okoz nagy meglepetést, hogy a honatyák közül valószínűleg senki nem jár tömegközlekedéssel, de hogy ezek szerint 14 év alatt nem mérték fel a helyzetet, az már több kérdést vet fel - a szerk.) A tanácstalanság oka az építési és közlekedési miniszter szerint az volt, hogy a hírek korábban üres vasúti kocsikról szóltak. Hogy Lázár János itt esetleg a felcsúti kisvasútról szóló beszámolókra gondolt-e, azt nem konkretizálta, de annak fejlesztését mindenesetre soha nem is szorgalmazta senki a kormányon kívül.

A miniszter közölte, hogy mivel a magyarok árérzékenyek, ezért olcsóbbá tették a vasutat. A tarifareformmal pedig brutális számokat produkáltak, ami azt bizonyítja, hogy kell a vasúti lába is a közlekedésnek - mondta. Ezért a fejlesztéseket ígérete szerint jövőre elindítják, a január 7-i Közlekedésinfón fog többet elárulni ezek részleteiről. „Lesz digitalizáció, lesz utaskomfort, lesz komoly minőségi változás” már a 2025-ös nyári szezont illetően is. „Ez lesz az első olyan akció, hogy 35 évvel a rendszerváltozás után a magyar állam a zsebébe nyúl és saját pénzből nagy volumenben vasutat épít” – hangzottak a vaskos ígéretek. Mivel az ehhez amúgy felhasználható uniós pénzek az Orbán-kormány korrupciója miatt továbbra sem érkeznek, ezért a miniszter szerint hitelt vesznek fel rá, elvileg szintén az EU-tól. Lesznek tenderek, új járművek is, de bérelt, illetve használt kocsikkal is tervezik frissíteni az összeomlás szélén tengődő járműparkot. A terv „kiszámolás és tervezés alatt van, de komoly változások lesznek” - közölte.

A miniszter elmondta, hogy átalakítanák és hatékonyabbá tennék a MÁV-csoportot, ami ígérete szerint nem úgy fog megtörténni, hogy embereket rúgdalnak ki (Lázár ezen szokását mostanában inkább a műemlékvédelemben végzi, például Bátonyi Péter és Tarr Zoltán felesége esetében - a szerk.). A tárcavezető elmondása szerint a belső tartalékokat és fölösleges kiadásokat tárják föl, illetve csökkentik majd. Lázár János ismét kifogásolta, hogy sokan Budapestre akarják tolni a forrásokat, miközben a vidéki településeken is kell az általa készített személyszállítási törvényben biztosítani azt a minimumszolgáltatást, ami „az embereknek jár”. Ezzel kapcsolatban Debrecent ismét második fővárosnak nevezte.

A továbbiakban Lázár János sokat beszélt a Botka László vezette Szeged és az Orbán-kormány viszonyáról is, ami látszólag jól alakul mostanában. „Szerencsére Szegednek olyan polgármestere van, aki tudja, hogy két választási kampány között dolgozni kell, és nem kampányt folytat” – értékelt a tárcavezető. Botka a miniszter elmondása szerint ügyesen lobbizott a város érdekében, kiemelve, hogy a harmadik szegedi Tisza-híd elmaradása problémát jelent a városnak. A régi Belvárosi híd állagvédelmére is kell pénz, ezt a kormány Lázár ígérete szerint biztosítja, az év végéig utalnak 2 milliárd forintot. A tárcavezető szerint a kormány célul tűzte ki, hogy „Szegedet és térségét fölemelje”.

A városba érkező BYD 10 ezer munkahelyet fog teremteni - mondta. 1800–2000 eurós, azaz körülbelül 840 ezer forintos lesz a fizetés, ez helyi léptékkel nagynak számít. Makóra szintén kínaiak jönnek, csomagológyár érkezik. A nyugatiakkal a tárcavezető már jóval kevésbé elégedett. Példaként említette a német Continentalt, ami Lázár szerint egy szörnyű cég. „Általában balosak, általában libsik. Hódmezővásárhelyen is van egy nagy német cég, a szakszervezet térdig jár a politikában, reggeltől estig tolják az ellenzéki politikát meg a Fidesz-gyalázást.” Ezt állítása szerint még el is viselné, de mint munkahely, szerinte nem jellemző ez a fajta brutális kizsákmányolás a német cégeknél. A kínaiaknál ezzel szemben nagyon sokat kell dolgozni, de megfizetik, és nem bonyolítanak semmit túl - vélekedett Lázár, aki szerint a munkavállalói jogokat azért ott is betartják majd.

A gyárépítések Lázár elmondása alapján az egekbe fogják repíteni az ingatlanárakat, Szegeden például már 1–1,5 millió forint a lakások négyzetmétera, amiből az következik, hogy sokan nem ide fognak költözni, hanem a környező településekre. A miniszter szerint ez teljesen rendben van, a faluban nyugodt életük lehet, a városban pedig dolgoznak és igénybe veszik a szolgáltatásokat.