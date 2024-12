- Donald Tusk szerint azok, akik az igazságszolgáltatás elől menekülnek, most Alekszandr Lukasenko és Orbán Viktor között választhatnak

Lengyelország;Orbán Viktor;Donald Tusk;Alekszandr Lukasenko;politikai menedékjog;

2024-12-21 10:11:00 CET

„Akik loptak és korruptak voltak, azok a hozzájuk hasonlók szárnyai alatt keresnek menedéket. Ez a korrupt Putyin-párti politikusok és politikai körök szolidaritása” – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski korábbi lengyel miniszterhelyettesnek.

Mint azt elsőként a 444 kiszúrta, a Gazeta Wyborcza beszámolója szerint Tusk úgy vélte, a magyar döntés „egy nagyon szomorú vége a magyar uniós elnökségnek, tele furcsa eseményekkel”. „Nem számítottam arra, hogy azok a hivatalnokok, akik az igazságszolgáltatás elől menekülnek, most Lukasenko és Orbán között választhatnak” – közölte.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Lengyelországban büntetőeljárás indult a Jog és Igazságosság (PiS) párt egykori igazságügyi miniszterhelyettese ellen, akit többek között közpénz pártérdekű felhasználásával és szervezett bűnözéssel gyanúsítanak. A lengyel hatóságok felfüggesztették Marcin Romanowski mentelmi jogát, be is idézték egy ügyészségi meghallgatásra, a politikus azonban előre tervezett magyarországi útjára hivatkozva nem jelent meg. Donald Tusk lengyel miniszterelnök élesen bírálta az esetet, mondván, hogy ilyen furcsa helyzetet még nem tapasztalt a két ország kapcsolataiban. Hozzátette, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök mentegetőzött a történtek miatt, azt állítva, Marcin Romanowski jogszerű eljárás keretében kapott politikai menedékjogot, ő ebbe nem is avatkozott bele.

Az ügy miatt behívatták a varsói magyar nagykövetet, valamint a lengyel kabinet kötelezettségszegési eljárást kezdeményez az Európai Bizottságnál Magyarország ellen.