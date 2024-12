- „Még élek” – biztatta alattvalóit az év utolsó közszereplésén III. Károly, akinek rákkezelése a jövő évben is folytatódik

Vilmos herceg;Buckingham Palota;Harry herceg;brit királyi család;Katalin hercegné;III. Károly;Kamilla hercegnő;

2024-12-28 13:48:00 CET

Ugyanazon a napon, múlt pénteken teljesítette a brit uralkodó idei utolsó nyilvános kötelezettségvállalását a kelet-londoni Waltham Forest városházájában, amikor a Buckingham-palota tájékoztatást adott III. Károly egészségi állapotáról. A királyi pár emelkedett hangulatban vett részt a közösségi összetartást ünneplő fogadáson, amelyen Kamilla játékmackókat ajándékozott egy gyermekvédelmi alapítványnak, az uralkodó pedig karácsonyi finomságokat tartalmazó csomagot helyezett el egy élelmiszerbankban. Egy szikh férfi megkérdezte Károlyt állapota felől, amire a sommás válasz így hangzott: – Még élek.

A Buckingham-palota a kommunikációs részlegre jellemző óvatossággal szivárogtatta ki, hogy III. Károly rákkezelése 2025-ben folytatódik, de "pozitív irányban halad". Többször beszámoltunk arról: rögtön az év elején hozta nyilvánosságra a Kensington Palota, hogy Katalin, walesi hercegné alhasi műtét céljából befeküdt a London Clinic magánkórházba. 90 perccel később a Buckingham-palota adott ki közleményt, amiből kiderült, az uralkodó ugyanezen a klinikán prosztataműtéten esik át. A király hamar, a trónörökös felesége két héttel később távozott a kórházból. Februárban bombaként robbant a hír, hogy Károlynál daganatos betegséget diagnosztizáltak, majd egy hónappal később Katalin személyesen vallomásában elmondta, hogy a sebészeti beavatkozás kapcsán elvégzett tesztek nyomán preventív rákkezelést kap.

Sem Katalin, sem Károly mindmáig nem árulta el, mely szervüket támadta meg a kór.

Különösen Katalin számos alkalommal beszélt közvetlenül is betegségéről. Aligha felejthető tavaszi háromperces videója egy windsori parkból, amelyben elmondta, "hogyan változott meg egy pillanat alatt az élete, szembesült saját sérülékenységével és próbálja meg Vilmos herceggel közösen megőrizni a családi élet normalitását". A trónörökös nemrégiben egy fokvárosi látogatás során kifakadva közölte: "Brutális, borzalmas volt ez az év, valószínűleg életem legkeményebb időszaka". A The Times napilap sokak első gondolatát fogalmazta meg a kijelentés nyomán: "mondta ezt az, aki 15 éves korában váratlanul elveszítette az édesanyját"... Kamilla királyné, aki egy késő őszi rövid indiai holisztikus kezelés során tüdőgyulladást kapott és utána számos hivatali kötelezettségét le kellett mondania azután, hogy az év háromnegyed részében a királyi család sziklaszilárd oszlopaként állt a helyzet magaslatán, kendőzetlenül ismerte be egyik utolsó protokolláris kötelezettségén: szeretné már ennek a nehéz évnek a végét látni.

A Buckingham-palota az elmúlt napokban hozta a közvélemény tudomására, hogy a király kezelése pozitív irányban halad. Jövőre több bel- és külföldi programot bonyolít majd le, mint 2024-ben. Egy udvari forrás árulta el, miért maradt titok Károly diagnózisa és kezelése. "Tudatos döntés volt annak érdekében, hogy a király minden, daganatos betegségben szenvedő ember felé kinyújthassa a kezét, ne kelljen csak azokra koncentrálnia, akik a ráknak ugyanabban a formájában szenvednek". Nyilvánvalóan súlyos betegsége ellenére az uralkodó húga, Anna királyi hercegnő 217 közszereplése után a legtöbb hivatali kötelezettséget teljesítette, a betegszabadsága miatti rövidebb idő alatt is 186-ot. III. Károly a szokásoktól eltérően nem egy királyi palotában, hanem a lebontott Middlesex Kórházhoz tartozó Fitzrovia Kápolnában vette fel karácsony első napján elhangzott beszédét, amelyben a hely szelleméhez illően köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, de kitért a nyári stockporti késeléses merénylet és az azt követő zavargások kapcsán megnyilvánuló közösségi összefogásra is. Szót ejtett a nemzetközi konfliktusokról, azon eseményekről, amelyek „rengeteg szenvedést okoztak”.

A betegségek mellett a királyi családnak más gondokkal is meg kellett küzdenie. "Hivatalos" nevet is kapott immár a két fekete bárány, a "veszélyesnek” nevezett hercegek, András és Harry. A yorki herceg, akitől korábban Jeffrey Epstein amerikai befektetőhöz fűződő kapcsolata miatt minden udvari és katonai pozícióját megvonták, a napokban újabb botrányt kavart. Kitudódott, hogy szoros viszonyban állt egy kémkedéssel gyanúsított és ezért az Egyesült Királyságból kitiltott kínai üzletemberrel. Nem elég, hogy Yang Tegbo üzleti ügyekben képviselte Andrást Kínában, hálából többször is megfordult a Buckingham-palotában és találkozhatott David Cameron, majd Theresa May kormányfőkkel is. A sajtóvisszhang nyomán Károly finoman érzékeltette öccsével, nem lenne szerencsés, ha részt venne a tágabb királyi család karácsonyi ebédjén a Buckingham-palotában, majd csatlakozna a szűkebb família hagyományos év végi együttlétéhez a Sandringham kastélyban.

A kaliforniai Montecitóba emigrált sussexi herceg is csak eltávolodni látszik édesapjától, akit ugyan diagnózisa után azonnal meglátogatott, de érzékelnie kellett, hogy nem látják szívesen. A királynak kellemetlen, hogy Harry perli Őfelsége kormányát, amiért nem nyújt neki és családjának biztonsági őrizetet nagy-britanniai látogatásaik alatt. Felesége, Meghan semmilyen kapcsolatot nem ápol apósával és Kamillával, míg Vilmos, a diplomatikus és békeszerető Katalin kezdeményezései ellenére minden közeledést visszautasít az interjúikkal, tévéprogramjaikkal, kereskedelmi próbálkozásaikkal, nem létező udvari szerepükkel manipuláló, külföldi útjaikkal állandó bajt keverő párhoz. A monarchia felé idén érthető rokonszenvvel forduló közvélemény csak reménykedhet az enyhülésben.