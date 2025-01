- A csúcsról a mélybe zuhant a nagy osztrák motorgyártó

csődeljárás;Ausztria;autóipar;járműgyártás;

2025-01-09 06:25:00 CET

A cég ugyanis 2024 decemberére összehozta Ausztria legnagyobb ipari csődeljárását úgy, hogy még az év elején is hivatkozási alapként tekintettek rá Európa szerte. Ausztria legsikeresebbnek tartott ipari vállalata szinte pillanatok alatt 1,8 milliárd euró adósságot – más források szerint 3 milliárd eurót – halmozott fel, amelyre egyszerűen nincs fedezete. A Stefan Pierer osztrák üzletember befolyása és irányítása alatt álló cég gondjainak nagyságát jól mutatja, hogy az osztrák Der Standard szerint a csoport nem kevesebb mint 1600 partnerének tartozik. Ezek között vannak egészen komoly hitelintézetek, de alkalmi élelmiszerbeszállítók is.

A cég helyzete még tavaly év végén sem nézett ki tragikusnak. Az eladások ugyan közel 30 százalékkal csökkentek, ami mindenképpen fenyegetően hangzik, de az 1,95 milliárd eurós forgalom mellett így is 100 millió eurós nyereséget sikerült elérni. Ezzel szemben áll most a közel 2 milliárd eurós tartozás.

A drámai mértékű változás mögött részben az átgondolatlan – szinte kisgömböcszerű, s nem mellékesen számos alkalommal hitelből finanszírozott – felvásárlások állnak. Emellett – foglalta össze Peter Vogl felszámolóbiztos a december közepi hitelezői gyűlésen – hiába estek vissza eladások, a motorkerékpár-gyártást egyáltalán nem csökkentették. A meggondolatlan termelés következtében már több mint 265 000 motorkerékpár van eladatlanul raktáron, ami nagyjából a vállalatcsoport egy éves termelése. Mindez egybeesett a piaci kereslet zsugorodásával, hiszen a forgalom, akárcsak számos autógyártónál lényegében összecsuklott. Emellett Vogle a problémák között említette a kapcsolt vállalkozások veszteségének fedezetigényét, a magas kutatási és fejlesztési költségeket és az egyre csak növekvő hitelfelvételi igényeket is. Hiába voltak olyan partnerei a cégnek, mint a vállalat részvényeit 48 százalékban birtokló indiai Bajaj, amely a világ egyik legnagyobb motorgyártója, a Stefan Pierer által képviselt növekedési ambícióval és tempóval nem lehetett lépést tartani.

Mindezek után 2024 november végén 90 napos csődvédelmet kért a társaság, amely február végén jár le. Úgy tűnik azonban ennyi idő azonban nincs. A KTM ugyanis olyan szerkezetátalakítási terveket mutatott be – a Der Standard szerint -, amely 30 százalékos kvótát biztosít a hitelezőknek. Január folyamán kiderül, hogy sikerül-e befektetőket találni a felső-ausztriai céghez, akik a vállalat életben tartásához sürgősen szükséges tőkeinjekciót biztosítják. Peter Vogl ugyanis úgy vélte, hogy a KTM saját forrásból nem lesz képes teljesíteni a kvótát. A cégnek annyi pénze van, hogy január 19-ig éppen kihúzza.

Így immár arról is nyíltan beszélnek, hogy az eddig szent tehénként kezelt MotoGP szereplésüket - a gyorsasági motorversenyzés világbajnoksága - is felszámolják. Ezt eddig minden szinten tagadták, mondván olyan presztízsveszteséget okozna egy ilyen lépés, amely nehezen visszafordítható folyamatokat indítana el. Ezzel együtt az új év előtt már arról láttak napvilágot hírek, hogy a társasághoz közel álló források szerint a MotoGP mellett a Moto2 és a Moto3-tól is visszalépnek 2026 után. Ez éves szinten 77-95 millió eurós magtakarítást jelentene. Addig annyi a jó hír, hogy a dolgozóknak a decemberi fizetésüket legalább időben ki tudták fizetni.