- Még nagyobb lehet a baj az Ügyfélkapu+ és Digitális Állampolgárság Program bevezetése körül

ügyfélkapu;átállás;problémák;Magyar Könyvelők Országos Egyesülete;digitális állampolgárság ;

2025-01-03 16:19:00 CET

Sem az Ügyfélkapu+, sem a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazás működtetéséhez használt rendszer nem működik teljesen, abban hiányosságok vannak, egyik sem áll készen az éles bevetésre – jelentette ki az Indexnek Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke. Hozzátette, hogy ráadásul a magyar emberek egy része nem tud, egy másik része pedig akar részt venni a digitális reformban, amelynek keretében az Ügyfélkapu + és a DÁV papíron január 16-tól átveszi a 15-én éjféltől megszűnő Ügyfélkapu szerepét.

Mint kiderült, az egyik legjelentősebb probléma, hogy a könyvelők, akik a nevünkben járnának el hivatalos ügyekben, nem biztos, hogy be tudnak majd lépni nélkülünk. Azonban nem csak ez a gond, de a meghatalmazást sem tudják elektronikus úton jóváhagyni, és maguk az ügyfelek sem tudnak megküzdeni az új módszerekkel.

Ezeket nem lehet kötelezően rányomni a társadalomra, mert a társadalom egy részének képességbeli, egy másik részének akaratbeli problémái vannak az átállással, és erre valószínűleg a fejlesztő IdomSoft Kft. is rájött már, hiszen a kötelező QR-kódos autentikátor mellé már az e-mailt is bevezették mint lehetséges kétfaktoros bejelentkezési opciót – mondta Ruszin Zsolt, aki szerint még ez is kevés, kellene még az sms, a kódbeolvasás, a chatszolgáltatáson keresztüli kódmegosztás, vagyis sok módszer még hiányzik. Továbbá egy a portálnak nyilatkozó adószakértő szerint dilettáns megoldás született, ami a visszaéléseket egyáltalán nem szünteti meg, hanem legalizálja azokat.

Az MKOE ezért a kitűzött határidőhöz való ragaszkodsá, a félkész programok bevezetése helyett egy hosszú és hasznosan eltöltött átmeneti időszakot javasol, legalább 2025 augusztusáig. Emellett a DÁP mobilalkalmazása is hiányos, hiszen még az ígért digitális aláírás sem működik rajta, és a bonyolult regisztráción is módosítani kellene. – Mindezek nélkül január 16-tól kitör majd a káosz, mert jelenleg nincs olyan elektronikus aláírás, amit az állam kínálna, és ilyen 2015-ben volt utoljára. Nyolc évvel lőtték vissza az elektronikus ügyintézést – foglalta össze Ruszin Zsolt.