- „Ő nagyon gonosz, személyes ügyemmé tettem, hogy elintézzem” – Steve Bannon keményen nekiment Elon Musknak

Egyesült Államok;Elon Musk;Steve Bannon;

2025-01-13 11:36:00 CET

Steve Bannon, a szélsőséges War Room podcast műsorvezetője és Donald Trump egykori főtanácsadója a Corriere della Sera című olasz lapnak nyilatkozva „igazán gonosznak” nevezte Elon Muskot, akit szerinte ki kell tenni a Donald Trump mögött álló MAGA-mozgalomból.

A Mediaite nevű hírportál összefoglalója szerint Steve Bannon úgy fogalmazott, „Elon Muskot el fogom küldeni a beiktatás napjáig”. A világ leggazdagabb emberét, a Tesla és a SpaceX vezérét úgy jellemezte, hogy „nagyon gonosz” a személyes ügyévé tette, hogy „elintézze” ezt az embert. Hozzátette, hogy korábban, mivel pénzt tett bele, hajlandó volt őt eltűrni, de többé nem fogja elviselni.

Ismét bírálta a H-1B vízumokat, melyek szerinte arról szólnak, hogy „az egész bevándorlási rendszert kijátsszák a technológiai nagyurak, a maguk javára használják, az emberek dühösek”.

„Peter Thiel, David Sacks, Elon Musk mind fehér dél-afrikaiak” – folytatta, és megjegyezte, hogy szerinte a techmilliárdosnak vissza kellene mennie Dél-Afrikába. „Miért van az, hogy dél-afrikaiak, a föld legrasszistább emberei, fehér dél-afrikaiak, megjegyzéseket fűznek az Egyesült Államokban zajló eseményekhez?” – tette fel a kérdést. Majd megállapította, hogy Musk

„mindent megtett, hogy rasszistának és retardáltnak gúnyolja mozgalmunkat, és veszített”

– valamit hozzáfűzte, a milliárdos „nem fog harcolni, olyan érett, mint egy kisfiú”.

Steve Bannon azt is mondta, szerinte Musk egyedüli célja, hogy ezermilliárdossá váljon, és azért dolgozik, hogy jobb üzletet kössön és több pénzt keressen. – A vagyon révén a hatalom: erre összpontosít. Globális léptékben akarja megvalósítani a technofeudalizmust. Ezt nem támogatom, és küzdeni fogunk ellene – vádolta meg Steve Bannon Elon Muskot.

Mint megírtuk, a Donald Trump által vezetett ake America Great Again (MAGA) mozgalom sokféle választóból összetákolt bázisában törések mutatkoznak, korábban is heves vita zört ki ki a Trumpot támogató Szilícium-völgyben aktív milliárdos vállalkozók és a párt munkásosztálybeli gerincét alkotó tábor között. Elon Musk az X-en úgy fogalmazott, hogy akár „háborúzni is kész” a H-1B nevű bevándorló vízum megvédéséért, amelyet rendszerint a magasan képzett külföldiek, így a Tesla, a SpaceX és más csúcstechnológiát fejlesztő vállalatoknál foglalkoztatott munkavállalók vesznek igénybe. Steve Bannon akkor is kikelt ellene, álláspontja szerint ugyanis az amerikai állampolgároknak kellene előnyt élvezniük ezeknek a magasan kvalifikált állásoknak a betöltésében. A leendő kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) másik vezetője, Vivek Ramaswamy még lesújtóbban nyilatkozott az amerikai kultúráról, amely „a bálkirálynőt ünnepli a matekolimpia győztese helyett”, amely a sportolót ünnepli az évfolyamelső helyett, így nem fogja kitermelni magából a legjobb mérnököket.

A vitában Trump a Musk-Ramaswamy által képviselt oldalra állt.