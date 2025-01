- A Kreml tiszteletteljes párbeszédre készül Trumppal, de nem veszik komolyan, hogy szankciókkal fenyeget

Oroszország;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Dmitrij Peszkov;orosz-ukrán háború;

2025-01-23 17:22:00 CET

A Kreml továbbra is készen áll a tiszteletteljes párbeszédre az Egyesült Államok vezetésével – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője csütörtökön újságíróknak. Hozzátette, hogy figyelemmel kísérik az Oroszországra vonatkozó amerikai retorikát, észlelnek minden árnyalatot, de ugyanarra készülnek Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közötti kapcsolatban, mint utóbbi vezető első ciklusában, 2016 és 2020 között.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a régi-új amerikai elnök Donald Trump magas vámokat és szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben, ha nem fejezi be az ukrajnai – amúgy általa nevetségesnek nevezett – háborút, mondván, hogy a háborúzó feleknek meg kell egyeznie, és le kell állnia a harcokkal. Azt is hozzá tette Vlagyimir Putyinnak címezve, hogy a könnyebb vagy a nehezebb úton is túl lehetnek ezen a háborún, de a könnyebb út mindig jobb.

Dmitrij Peszkov minderre nem reagált különösebben. – Nem látunk itt semmilyen új elemet. Donald Trump szereti a szankciós nyomásgyakorlást, legalábbis első elnöksége idején szerette – jegyezte meg, hogy nem igen veszik komolyan a figyelmeztetést. Hozzátette, hogy Moszkvába továbbra sem érkezett jelzés a két elnök közötti kapcsolatfelvétel megszervezéséről, majd vitába szállt az amerikai elnök az egyik közösségi oldalon tett bejegyzésével, miszerint a Szovjetunió segített az Egyesült Államoknak a második világháború megnyerésében. A szóvivő ezt pont fordítva gondolja.

Végül Peszkov nem ment el szó nélkül Robert Fico szlovák kormányfőnek arra a kijelentésére is, miszerint az ukrán Majdanban szerepet vállalt külföldi szakértők tevékenykednek az országában. – Nyilvánvaló, hogy jelenleg egyetlen ország – beleértve a nyugat-európaiakat is – sincsen bebiztosítva a belügyeibe való beavatkozástól. Még a legnagyobb európai országok is tapasztaltak az utóbbi időben példát ilyen meglehetősen agresszív beavatkozásra. Az viszont más kérdés, hogy egyes országok határozott intézkedéseket tesznek az ilyen beavatkozás ellen, más országok pedig inkább türelemmel elviselnek minden megaláztatást – sajnálkozott a Kreml szóvivője, mintha e témában kívülálló lenne.