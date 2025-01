- Megkapta a környezethasználati engedélyt az Eve Power debreceni gyára

Debrecen;akkumulátorgyár;Eve Power;környezethasználati engedély;

2025-01-24 19:40:00 CET

Nagy bejelentés a Debrecenben épülő akkumulátorgyárról: hatalmas mérföldkőhöz érkezett az Eve Power debreceni gyára, a cívisvárosban épülő akkumulátorgyár ugyanis megkapta a környezethasználati engedélyt – számolt be pénteken a kormánypárti Mediaworks-höz tartozó HAON (Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál) a kínai cég közleménye alapján. A cikk hosszasan taglalja az Eve Power „innovatív megoldásait”. Mint írják, a debreceni üzem építése során egy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezetnek be, amely nemcsak Magyarországon, de globálisan is ritkaságnak számít, mert ez az új eljárás lehetővé teszi a tisztított szennyvíz ipari hasznosítását, ezzel minimálisra csökkentve az ivóvíz felhasználását a gyártási folyamatokban.

– A vállalat számára elsődleges cél, hogy a város lakóival partnerségben, hosszú távon fenntartható módon működjenek együtt, és jó szomszéddá váljanak. Hozzáteszik, a debreceni gyár építése során figyelembe veszik mindazon tapasztalatokat, amelyeket a már meglévő gyárak működtetése, üzemeltetése során szereztek, kiegészítve azzal a kutatás-fejlesztési bázissal, amelyen a cég sikere alapszik. A vállalat eleget tesz a városvezetés szigorú szabályainak is – hangsúlyozták. Kitértek arra is, hogy „a BMW egyik fő beszállítójaként az Eve Power debreceni üzemének nagy hatása van a német autógyártó debreceni gyárának működésére, a BMW által létrehozott munkahelyekre, hiszen az Eve Power által gyártott csúcsminőségű akkumulátorok lesznek a Neue Klasse BMW-k legfőbb részei.”

A közlemény azonban egyáltalán nem tér ki arra, amiről a Szabad Európa oldalán a Debreciner írt, vagyis arról, hogy a múlt év végén az akkumulátorgyár iparbiztonsági engedélyét előbb megadták, de a kormányhivatal hamar levette a hirdetményt.

– Az engedélyezés nem felel meg a Magyarország által is elfogadott aarhusi egyezménynek, és a hatóság eljárása miatt sérül az érintettek információszabadsághoz fűződő joga

– jelentette ki a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ). A jogvédők észrevették, hogy a hatóság hirdetményeket tett közzé az iparbiztonsági engedélyezésről. December 14-én, szombaton kikerült az online felületre egy azóta nem elérhető hirdetmény arról, hogy döntés született az iparbiztonsági eljárásban, aztán 18-án felkerült egy kijavító határozat, 19-én pedig egy hirdetmény az engedély megadásáról. Ez utóbbit mindössze egy napon keresztül jelentették meg.

A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület szerint a kormányhivatal elvette a jogi reagálás lehetőségét a civil szervezetektől, a lakossági kérdésekre adott válaszaiknál pedig megúszásra játszottak. A civil szervezet február 1-jére hatalmas tüntetést szervez a debreceni akkumulátorgyárak ügyében Kiállás az életünkért és a jövőnkért címmel, amelyhez már a Magyar Péterhez kötődő 11 Tisza Sziget is csatlakozott.

Az esemény Facebook-oldalán meghirdetettek szerint egy nagy rendszerellenes demonstrációra készülnek, mindazokat várják, akiknek elege van egyebek mellett a politikai önkényből, a folyamatos veszélyhelyzeti kormányzásból, a jogállamiság kiüresítéséből, a NER-oligarchák uralmából, az orosz és a kínai befolyásból, az intézményesített lopásból, a szegénység rohamos terjedéséből, az éjszaka hozott törvényekből, a kormánypropagandából, a bíróságok szorongatásából, a hatóságok kézi vezérléséből, a szégyenteljes külpolitikánkból, a rohadó egészségügyből, a színvonaltalan az oktatásból.