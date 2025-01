- Szijjártó Péter beszélt az amerikai külügyminiszterrel, szerinte a Trump-adminisztráció felülvizsgálja az Orbán-kormány ellen „bosszúból” hozott intézkedéseket

Orbán-kormány;Magyarország;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Donald Trump;Marco Rubio;

2025-01-26 19:27:00 CET

Új világpolitikai korszak köszöntött ránk azzal, hogy Donald Trump hivatalba lépett az Egyesült Államokban - hangsúlyozta Szijjártó Péter hozzátéve, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket amellett, hogy újjáépítjük az Egyesült Államok és Magyarország közötti politikai kapcsolatrendszert. A magyar külügyminiszter szerint a demokrata párti adminisztráció alatt ez a kapcsolatrendszer mélypontra került, most azonban Marco Rubio világossá tette, hogy ő és az elnöki adminisztráció is abban érdekelt, hogy a magyar-amerikai kapcsolatrendszert újjáépítsük és ez a kapcsolatrendszer olyan jó legyen, mint korábban soha. Ez a telefonbeszélgetés is megerősített abban, hogy küszöbön áll az új aranykor az Egyesült Államok és Magyarország politikai kapcsolatrendszerében.

„Megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a béke mellett, külügyminiszter kollegám arról biztosított, hogy Donald Trump elnöknek nagyon fontos célja az, hogy véget vessen a három éve a szomszédságunkban zajló háborúnak. Én arról biztosítottam Marco Rubio külügyminiszter urat, hogy Magyarország minden olyan kezdeményezést lelkesen, határozottan és hangosan támogatni fog a jövőben is, amely kezdeményezések közelebb vihetnek minket a háború lezárásához és a békéhez. Magyarország nagyon komoly biztonsági kockázatok között élt az elmúlt három esztendőben, nagyon komoly gazdasági károk értek minket. Magyarországnak egyértelműen az az érdeke, hogy Donald Trump sikeres legyen és le tudja zárni ezt a háborút. Külügyminiszter kollegám megerősítette, hogy ez Donald Trumpnak, az amerikai kormánynak, egyik legfontosabb célkitűzése” - ismertette a beszélgetés tartalmát Szijjártó Péter. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új amerikai elnök és adminisztrációja, valamint a magyar kormány fontos kérdésekben azonos álláspontot képvisel. Üdvözöltem az amerikai elnöki rendeleteket, amelyeket ezen a héten adtak ki, amelyek a migráció tekintetében, a béke vagy háború tekintetében, a családok támogatása tekintetében, a szuverenitás tiszteletben tartása tekintetében, a patriotizmus tekintetében teljes mértékben egybe vágnak a magyar kormány politikájával - mondta.

Szót ejtett arról is, hogy a beszélgetés során azt sem rejtette véka alá, hogy az előző adminisztráció „ellenségként” tekintett az Orbán-kormányra (ez magyar fordításban annyit jelent, hogy a Biden-adminisztrációnak nem tetszett a magyarországi demokratikus intézményrendszer leépítése és a közeledés a Putyin-rezsimmhez – a szerk.), ezért számos intézkedést hoztak velünk szemben bosszúból. És arról biztosított külügyminiszter kollegám, hogy amikor arról beszél, hogy a magyar-amerikai politikai kapcsolatrendszert újjáépítjük, akkor ő ebbe beleérti azt is, hogy a korábbi, bosszúból hozott intézkedéseket az Egyesült Államok új kormánya felül fogja vizsgálni - tette hozzá. Utóbbival Szijjártó Péter nyilvánvalóan arra célzott, hogy Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője nevét nemrég felírták egy amerikai szankciós listára.