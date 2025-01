- Már nem csak gyanús a román kormánynak az MVM, a bukaresti energiaügyi tárca tud az orosz kapcsolatról

energia;Magyarország;Románia;MVM;E.ON;orosz kapcsolatok;

2025-01-27 12:51:00 CET

Egyértelműek a magyar állami tulajdonú MVM és az Orosz Föderáció kapcsolatai, ráadásul az E.ON Románia potenciális vevője a német csoporttal kötött szerződés értelmében fenntartotta magának a jogot, hogy a román regionális szolgáltatót átadja harmadik, akár Európai Unión kívüli félnek is – írja a Romania Insider portál Sebastian Burduja energiaügyi miniszter nyilatkozata alapján. A tárcavezető közölte, már értesítették erről a kormány felügyeletével működő a közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító bizottságot (CEISD).

Sebastian Burduja szerint szigorú elemzéssel mutatták ki az MVM orosz kapcsolatait. Mint kifejtette, a nyilvános adatok is árulkodók. ráadásul a magyar állami cég a Gazpromtól vásárol gázt, és nukleáris területen is szoros a kapcsolata (Paks2) az oroszokkal. Az is gyanús, hogy a tranzakció túlértékeltnek tűnik, a 200 millió euró feletti összeghez képest az E.ON-nál kétszer kisebb romániai beszállító céget nemrég értékesítettek 15 millió euróért.

Az E.ON Romania vezérigazgatója, Leonhard Birnbaum, tavaly májusban jelentette be, hogy kivonuláson gondolkodik Romániából. A lépést a romániai stabilitás és a kiszámíthatóság hiányával, a gáz- és áramszolgáltatásban bevezetett hatósági árral és az ahhoz kapcsolódó kompenzációs rendszerrel indokolta.

A Népszava a múlt héten írt arról, hogy a bukaresti kormánynak gyanús lett az MVM, és megvétózhatják a magyar állami társaság romániai cégvásárlását. Arról is beszámoltunk, hogy bár Orbán Viktor karácsony előtt Bukarestben tárgyalt Marcel Ciolac román miniszterelnökkel és beismerte a Financial Timesnak, az E.ON – MVM üzlet „megoldatlan kérdései” miatt közös munkacsoportot hoznak létre. Utóbbi nem történt meg, de Sebastian Burduja már január 10-én bejelentette be, hogy tárcája a román kabinet felügyelete alatt működő bizottsághoz, az említett CEISD-hez fordult a tranzakció ügyében.