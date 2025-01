- Az alkotás gátlástalan folyamat

irodalom;e-könyv;novella;könyvbemutató;Sári Edina;

2025-01-29 18:00:00 CET

Az egybegyűltek Sári Edina új kötetének az Úgy, ahogy van! egyik novelláját hallgatták. A kis kötet M-Book, vagyis mobilkészüléken olvasható e-pub kiadásban jelent meg, ami annyit jelent, hogy egy bizonyos összeg kifizetése után az olvasó a mobilkészülékén azonnal megkapja a novellagyűjteményt, így nincs közvetítő az író és olvasó között. A felolvasóest akár még órákon át tarthatott volna, hiszen kellemes volt újra hallani Kertész Zsuzsa kellemes hangját, ahogy elmesélte a való életből merített történeteket. Az esemény után odaléptem Edinához, és egy személyes interjúra invitáltam a következő hétre. Úgy gondoltam, nekünk érdemes lesz egymást közelebbről megismerni.

Pár nappal később a pesti Art+ Cinema előterébe beszéltünk meg egy találkozót. Hideg volt aznap, nagyon hideg. Edina a szemben lévő cukrászdában várt rám, ahol valódi retro sütemények sorakoztak a pult mögött, egy idősebb úr pedig a sütik mögött fehér ruhában és kis cukrászsapkában egy igazi újságot olvasott. Pillanatnyi időutazás tanúja lehettem.

Edinával átsétáltunk az Art+ moziba, ahol nagykabátba bugyolálva magunkat, foglaltunk helyet egymással szemben, az egyik asztalnál. Számomra olyan volt ez a találkozás, mintha egy régi ismerőst látnék viszont. Ő elmondta, hogy elég introvertált személyiség ahhoz, hogy idegenekkel barátkozzon, de én kivétel vagyok, ami számomra megtiszteltetés volt. Azt is elárulta, hogy a legjobb barátnője egyéves korában érkezett az életébe és azóta is tart a testvérien szoros kapcsolat. Érkeznek mások is a moziba, ugyanis éppen egy filmklub veszi nemsokára kezdetét, ahova Edina is hivatalos. Jönnek a kollégák, odaintenek Edinának, aki kedvesen üdvözli a hölgyeket, ám mi ketten csak csacsogunk rendületlenül, és Edina végül nem vesz részt a vetítésen, mondhatni miattam, amiért én tényleg hálás voltam.

Sári Edina neve biztosan ismerős az olvasók számára, hiszen három éve már a Népszavában is találkozhatnak írásaival, amelyek olykor a szicíliai életérzésbe repítettek vissza, avagy bécsi honfitársaink élményeit mutatták be, de ugyanúgy megtalálhatóak témái között Vámos Miklós könyvbemutatói, Koltai Róbert színésszel készített interjúi. Fontos témák közé sorolnám a hajléktalanokhoz kapcsolódó életesemények érzékletes bemutatását és a rákellenes küzdelmet, amelyben a megelőzés elsőrendű szerepet kap.

Író, ahogy a neve is mutatja, hiszen ha visszafelé olvasom a nevét, akkor azt olvasom ki, hogy írás. Bár az ékezettel kicsit jobban meg kell húzni, de azért helyben vagyunk.

Vérbeli józsefvárosi lakos, több mint harminc éve ott él, ismeri a kerület minden szegletét. Egy olvasója kérése nyomán jött az ötlet, hogy városi sétákat szervez a kerületben, ami a Népszínház utcától halad a Nagyvárad tér felé. Az első meghirdetett eseményre huszonöten jelentkeztek. Edina ekkor megkereste az önkormányzat egyik munkatársát, Balázs-Piri Katót, aki helytörténeti ismereteivel segíti abban, hogy ezek igazi kuriózumok lehessenek a sok más tematikájú séta között. Azóta havonta egyszer, a hónap második felében rendezik meg az Úgy, ahogy van! elnevezésű, a most megjelent M-book-jának nevével megegyező sétát, ahol Edina szobrokról, épületekről, emberekről mesél novelláin keresztül. Józsefvárosi lakosokról, akik ugyanúgy érezhetnek, mint te vagy én, és akik ott élik mindennapjaikat. A most megjelent M-Bookban található nyolcvan novella többek között ezeken a sétákon elhangzott történeteket is magában foglalja. A novelláskötet ötlete különben az egyik sétán született meg. Ugyanis volt egy vendég, aki addig-addig mondta Edinának, hogy szeretné ezeket a történeteket a lányának megvásárolni, míg egyik nap Edina fogta magát, és egy nap alatt összerakta az írásait a sétálóvendég lánya és a mi örömünkre egyaránt. Ahogy Edina fogalmazott, ha nem vagy híres, hanem másodvonalbeli író vagy, akkor sokszor hónapról hónapra élsz, ezért minden pénzkereseti lehetőséget megragadsz, ha kell, például összeállítasz és betördelsz éjszaka egy novelláskötetet. Ha Kosztolányinak, Karinthynak nem derogált bökverset írnia, mielőtt a háziúr bekopogtatott volna a lakbérért, akkor ki vagy te, hogy ne tégy meg bármit, amit ki tudsz hozni magadból.