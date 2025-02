- Budapesten tüntettek a Vučić-rezsim mellett, csak azt nem tudni, hogy kik

Szerbia;tüntetések;

2025-02-01 14:45:00 CET

Napok óta forrong a vajdasági tartományi nyilvánosság azt követően, hogy csütörtökön a szerb állami médiában az jelent meg, hogy magyarországi szerbek szerveztek demonstrációt Szerbia budapesti nagykövetsége előtt, ahol támogatásukat fejezték ki Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke iránt és egységre szólítottak fel a Szerbiát mélyen megosztó események kapcsán.

A „nagy számban összegyűlt résztvevők” szerb zászlókat lengettek, olyan transzparenseket tartottak, amelyeken az „Éljen Szerbia” és a „A diaszpóra az elnök mellett áll” feliratok voltak olvashatók - jelentette a Tanjug szerb állami hírügynökség. Az általuk közölt fotókon azonban nem látszik az állítólagos népes részvétel, a legjobb indulattal számolva is alig száz fős megmozdulást bizonyítanak a felvételek. Mindebből aligha lehet arra a következtetésre jutni, amit az állami hírügynökség is közölt, miszerint „a diaszpóra”, vagy a magyarországi szerbek egésze foglalt volna állást a kérdésben.

Mindmáig nem tudni, kik szervezték a budapesti tüntetést, csak annyit, hogy egyetlen magyarországi szerb szervezet sem tulajdonította a magának. A Népszava megkereste a magyarországi Szerb Országos Önkormányzatot, de a kisebbségi képviselet nem kívánt nyilatkozni a szerb belpolitikát érintő ügyben.

Még a szerb kormányfő lemondása előtt, múlt szombaton is volt Budapesten egy tüntetés, ami azonban nem került be a szerb propagandamédia látószögébe. Ekkor a Magyarországon tanuló szerbiai egyetemisták tüntettek a nagykövetség előtt az otthoni társaikkal való szolidaritás jegyében.

Lapunk információi szerint a Vučić-párti budapesti tüntetésnek aligha volt bármi köze a megmozduláshoz a hazai szerbeknek, forrásunk szerint a tüntetők szemmel láthatóan nem ismerték Budapestet, nagy valószínűség szerint szervezetten szállították őket a helyszínre.

Ezt támasztják alá az a szerbiai ellenzéki médiában és közösségi platformokon megjelent információk is. Az első látásra érdektelen rövid tudósítás ugyanis nagy port kavart a vajdasági nyilvánosságban. Először a fórumokon jelent meg, hogy szabadkai és kanizsai közalkalmazottak egy része képezte a „nagy számban összegyűlt résztvevőket”, a többi között Magyarkanizsa polgármester-helyettese és több munkatársa is látható a felvételeken. A Budapestre szállított „tüntetők” egy része napidíjat is kapott a kiruccanásért.

A Szabad Magyar Szó független vajdasági portál arról számolt be, hogy a Szerbia Népi Mozgalom és a Szabadka az erőszak ellen elnevezésű szervezetek egy Facebook bejegyzésben közölték: „Több szabadkai közvállalat dolgozóját, valamint a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség egyes tagjait reggel arra kényszerítették, hogy elhagyják a munkahelyüket, és Budapestre utazzanak, hogy ott fényképeket készítsenek, ezzel hamis képet teremtve a támogatásról. Mint írták, többségüket elbocsátással fenyegették, ráadásul az utazásért napi munkabérük mellett volt, aki bónuszt is kapott. A két szervezet szerint „ez újabb példája annak, ahogyan a hatalom visszaél az intézményekkel, és pártpolitikai nyomásgyakorlással téveszti meg a polgárokat, ezzel próbálva fenntartani a tömeges támogatás illúzióját”.

Not in my name

Eközben egyre több szerbiai magyar közszereplő emeli fel a hangját amiatt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) részt vesz a Vučić fémjelezte hatalom megfélemlítési kampányában. Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke kedden egy, a tartományi közszolgálati rádiónak adott interjújában törvénytelennek és alkotmányellenesnek nevezte a szerbiai tüntetéseket és azt mondta, az ellenzék felelősségének tartja a kialakult szerbiai helyzetet.

Pénteken a kisebbik vajdasági magyar párt, a VMDK közleményben tiltakozott, azt állítva, hogy Pásztor Bálint nyíltan uszít, és ezzel veszélyezteti a tiltakozó polgárokat.

„A VMDK a leghatározottabban elítéli a hatalom egyre agresszívabb megfélemlítési kampányát, amelynek célpontjai az utcai tiltakozásokon részt vevő egyetemisták, ellenzéki aktivisták és pedagógusok”

– áll a szerkesztőségekhez eljuttatott közleményben. A kis magyar párt felszólítja a polgárokat, hogy ne engedjenek a félelemnek, és folytassák küzdelmüket a szabadságért és a jogállamiságért.

Megszólalt Bozóki Antal, vajdasági jogász, író, ügyvéd, kisebbségi jogi kutató, aki saját blogján illetve a Szabad Magyar Szóban közölt írásában tiltakozott a VMSZ vezető kijelentései ellen. „Pásztor Bálint és a VMSZ további kártékony tevékenységét le kell végre állítani!”, írta a köztiszteletnek örvendő szakember. Bozóki kitért arra is, hogy a magyar és szerb állami pénzekből támogatott, a VMSZ befolyása alatt lévő vajdasági magyar média nem támogatja az egyetemi hallgatók követeléseit. „Szerbiában addig nem várhatók társadalmi változások, de a magyar közösség helyzetének javulása se, amíg a szerkesztőségek fel nem szabadulnak a VMSZ befolyása alól!

A Pásztorok (Pásztor Bálint 2023 végén vette át a VMSZ vezetését, addig a 2023 októberében elhunyt édesapja, Pásztor István vezette a szervezetet – szerk.) a Szerb Haladó Párttal együtt felelősek az utóbbi 17 évben történtekért, ezért Pásztor Bálintnak és társainak távoznia kell a közéletből! Ne szégyenítsenek tovább bennünket!”, írta Bozóki.

Végel László Kossuth-díjas író naplóbejegyzésben emelt szót a VMSZ elnök állásfoglalása kapcsán. Kiemelte:

„…egy pártvezetőnek sincs felhatalmazása arra, hogy az egész kisebbségi közösséget a szerbiai társadalom jelentős részével konfrontálja, annál is inkább, mert feltételezem, hogy a kisebbségi közösség is megosztott.”

A Népszava még csütörtökön írásban fordult a VMSZ elnökhöz, kérdéseinkre azóta sem kaptunk választ. Megkérdeztük Pásztor Bálinttól, miért tartja törvénytelennek és alkotmányellenesnek a tüntetéseket, hiszen a gyülekezési jog kötelezően biztosítandó alapvető emberi jog, minden európai állampolgárnak joga van tüntetni, gyülekezni valamely közügy érdekében. Mivel az elnök az interjúban az ellenzék felelősségének nevezte a kialakult válságot, megkérdeztük azt is, hogy álláspontja szerint a hatalmon lévőknek nincs semmiféle felelőssége ebben? Tudniillik a VMSZ 17 éve a Vučić pártja vezette koalíció része és az Orbán kormány stratégiai partnere.