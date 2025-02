- Vége a forinterősödésnek, a jelenlegi gazdaságpolitika mellett nemigen van miben reménykedni

MNB;monetáris politika;jegybanki alapkamat;forintárfolyam;euróárfolyam;

2025-02-03 10:44:00 CET

Január elejei mélypont után a hónap utolsó napjaiban látványosan erősödött a forint, vasárnap este 408 forint körül mozgott az euró ára. Bár már ennek is örülni kell, mégsincs mit ünnepelni: egy évvel ezelőtt az euró még csak 385 forint volt, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 12 hónapban a forint 6,5 százalékkal értékelődött le az euróval szemben.

Nem szabad túl nagy reményeket fűzni a forint további erősödéséhez sem, mert amit az elmúlt napokban láttunk korrekció volt, az elmúlt hetek forintgyengülésének és dollárerősödésének kiigazítása történt – nyilatkozta lapunknak Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. A január eleji forintgyengülésében egyértelműen a romló külső környezet játszott a szokottnál nagyobb szerepet, az amerikai elnökválasztás után Donald Trump által tett nyilatkozatok alapján okkal tartottak attól a befektetők, hogy az elnök a beiktatása után azonnal vámokat vett ki az USA számos kereskedelmi partnerére, sőt egyenesen kereskedelmi háborút indíthat. Ezzel párhuzamosan az amerikai kamatvárakozások felfele tolódtak, ennek hatására a dollár elkezdett szárnyalni. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a dollárerősödés minden feltörekvő devizapiacot nyomás alá helyezett – így a forint sem volt kivétel, különösen azért is mert a forint az egyik legsérülékenyebb feltörekvő piaci deviza a régióban. Ha rossz az általános befektetői, piaci hangulat, akkor minket találnak legjobban és legelőször – mondta az elemző. Azonban a beiktatás után kiderült, hogy a fokozatosságot fogja követni az új amerikai adminisztráció a vámpolitikában, az európiai vámok egyelőre le is kerültek a napirendről. Mennek ugyan a fenyegetőzések, de azokat a piac a tárgyalási technika részének tekinti.

A kedélyek lecsillapodtával a dollárpiacon is végbement egy korrekció, ezt látjuk a forint árfolyamában is, amikor az elmúlt napokban az euróval szemben előbb a 410 forintos szintet vitte át lefelé, majd a 407 forint alá esett az árfolyam, ami két hónapos csúcs. A kedvező külpiaci fejlemények mellett segítette a forint erősödést, hogy a Magyra Nemzeti Bank (MNB) nem csökkentette a kamatot és Virág Barnabás alelnök szavaiból kiderült, hogy arra belátható időn nem is kerül sor.

Trippon Mariann nem vár további forint erősödést, ahogy mondta, nem lát új trendet, a magyar gazdasággal kapcsolatos kockázatok jelen vannak, a globális hangulat bármikor elromolhat. Támaszt adhat azonban a forintnak hogy az alapkamat szinten tartása miatt a kamatelőny a dollárral és az euróval szemben is nőni fog, hisz, mind a Federal Reserve, mind az Európai Központi Bank csökkenti az irányadó kamatát a következő hónapokban.

Mindezek miatt az elemző arra számít, hogy az euró árfolyama idén a 400-420 forintos sávban mozoghat. Tartósan és nagymértékben 420 forint fölé azért nem emelkedhet, mert az már olyan mértékű pénzügyi stabilitási és inflációs kockázattal járna, amit nem nézne tétlenül a MNB. Szerinte 400 forint alatt sincs mozgástér, mert ha az év második felében az inflációs adatok lehetővé teszik, az MNB megkezdi az alapkamat csökkentését. Ugyanakkor egyre közelebb kerülünk a 2026-os választásokhoz, s nem lehet kizárni, hogy a második félévre a költségvetési hiánnyal kapcsolatban új kockázatok épülnek fel – fogalmazott a CIB Bank elemzője.