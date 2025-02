- Drágul a bankolás, emelik a lakossági számlák díjait

bankszektor;bankszámla;bankok;tranzakciós illeték;bankolás;számlavezetési díj;lakossági számla;

2025-02-03 08:56:00 CET

Már két bank is bejelentette, hogy tavasszal megemeli a lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjait a tavalyi infláció mértékével azt követően, hogy az idei év elején egymást érték a bejelentések a pénzügyi tranzakciós illeték másfélszeres emelkedésének áthárításáról – írja a BiztosDöntés portál.

A tavalyi éves infláció a KSH közlése szerint 3,7 százalékos volt, így a bankok legfeljebb ezzel a mértékkel emelhetik idén a díjaikat. Nem kötelező ugyanakkor megtenniük ezt: amelyik évben nem használják ki a teljes, inflációs díjemelési lehetőséget, a maradványt a következő években is érvényesíthetik, akár az adott évi inflációs díjemelésen felül.

A portál emlékeztet: az év elején bejelentett korábbi díjemelések oka, hogy a tavaly augusztustól érvényes pénzügyi tranzakciós illeték másfélszeres emelkedését csak az idei évtől háríthatták át a bankok a lakosságra, a kormány moratóriuma miatt. A lakossági ügyfelek 2024. december 31-ig mentesültek az emelkedés hatásai alól.

A pénzügyi tranzakciós illetéket a banknak kell fizetnie, de nincs megtiltva, hogy áthárítsák azt az ügyfelekre. Így – egyelőre az Oberbank kivételével – minden hazai bank meg is teszi ezt legkésőbb 2025. április 1-ig. Ehhez az illetékemeléssel összefüggő díjemeléshez jön hozzá a most indult, minden év elején általános inflációkövető díjemelés, melyet a BiztosDöntés.hu szerint eddig az alábbi bankok jelentettek be:

CIB Bank: 2025. április 1-től (az illetékemelés áthárítása 2025. január 17-től)

K&H Bank: 2025. április 1-től (az illetékemelés áthárítása 2025. január 6-tól)

Az UniCredit Bank is bejelentette, hogy 2025. március 1-től automatikusan megemelkedhetnek a bank díjai az előző évi infláció mértékével, de a konkrét változások ismertetésére legkésőbb 2025. február 14-ig lehet csak számítani.

A CIB és a K&H 3,7 százalékkal emeli a díjait

Hasonlóan jár el a CIB Bank is, amelyik a bejelentése szerint 2025. április 1-től szinte minden díját emeli. Ez érinti tehát a bankszámla havidíját, az átutalások díját, a bankkártyák éves díját és a készpénzfelvétel díját is. Ezen felül a kisebb jelentőségű banki díjak is emelkednek az infláció mértékével.

A K&H Bank bejelentése szerint ugyanígy megemelkednek a számlavezetési és tranzakciós díjak tavasszal. A változások gyakorlatilag minden banki díjat érintenek ennél a banknál is.

Mindkét bank megtartja ugyanakkor azt a kedvezményt, hogy a díjmentes tranzakciókra nem vezet be új díjat. Így akik eddig valamilyen tranzakciót vagy banki szolgáltatást teljesen ingyen vehettek igénybe, azt továbbra is díjmentesen tehetik meg, az emelések után is – írja a portál.