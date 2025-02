Csökken az adósok terhe

Szép összeg járhat vissza a devizahiteleseknek: akár 20 százalékkal is csökkenhet a törlesztőrészletük a kormány mentőcsomagjának hatására. A bedőlt hitelesek közül kevesek fizetőképességét állítja helyre, a bankszektornak azonban a végtörlesztéssel felérő pofon, mely visszavetheti a növekedést. Varga Mihály tegnap azt is bejelentette: a forinthitelesek kamataival is foglalkoznak ősszel.