Akár harminc százalékkal is drágább lehet a bankolás

A bankok az őket érintő terheket, mint a különadót és a tranzakciós illeték pótbefizetését is részben, vagy egészben áthárították az ügyfelekre. A lakossági számlavezetési díjak csaknem mindenütt drasztikusan emelkedtek. A bankszakértők azonban ezúttal már óvatosabban fogalmaznak arról, hogy érdemes-e bankot váltani, ugyanis a feltételek itt is, ott is bármikor váratlanul megváltozhatnak. A díjemelések mellett számolni kell azzal is, hogy folyamaton csökkennek a díjmentes szolgáltatások.