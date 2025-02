- „Teljesen felesleges és ostoba” – Válaszlépéseket fontolgatnak az EU vezetői Donald Trump büntetővámjaira

Európai Unió;Donald Tusk;Egyesült Államok;Donald Trump;Olaf Scholz;Emmanuel Macron;vámháború;büntetővám;Kaja Kallas;

2025-02-03 14:14:00 CET

Az európai vezetők sorra bírálták a hétfői brüsszeli EU-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök bejelentését, miszerint az Egyesült Államok Kanada, Mexikó és Kína után az Európai Unióval szemben is büntetővámokat fognak kivetni.

Az európai védelem helyzetérőről szóló informális EU-csúcson a kilátásba helyezett amerikai vámokról is kérdezte a sajtó a résztvevőket. A The Guardian tudósítása szerint Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, ha Európa kereskedelmi érdekeit támadják, akkor Európának ki kell állnia magáért, és válaszlépéseket tennie. Macron emellett a védelempolitika fontosságáról beszélt, és bízik abban, hogy az ukrajnai orosz agresszió és az új Trump-adminisztráció az egység irányába tereli Európát.

Olaf Scholz német kancellár arra figyelmeztet, hogy bármilyen vám rossz lenne az USA-nak és az EU-nak is, noha szerinte is reagálnia kell a blokknak, ő a felek közötti megegyezés fontosságát hangsúlyozta. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is keményen fogalmazott, szerinte az EU-nak „mindent meg kell tennie, hogy elkerülje ezt a teljesen felesleges és ostoba vámháborút”. Furcsállja, hogy egy szövetséges ország fenyegetőzik vámokkal, szerinte az erre adott válasz próbára teheti az EU egységét.

„Soha nem fogom támogatni a szövetségesek elleni harcot, de ha az USA kemény vámokat vet ki Európára, kollektív és erőteljes válaszra van szükségünk” – fogalmazott Mette Frederiksen dán miniszterelnök, amikor a témában kérdezték. Majd ismét nyomatékosította, hogy Grönland nem eladó, utalva ezzel arra, hogy Donald Trump a világ legnagyobb szigetét, Dánia autonóm területét az Egyesült Államok részévé szeretné tenni.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője újságíróknak arról beszélt, hogy az amerikai vámok valójában Kínának kedveznek. „A kereskedelmi háborúknak nincsenek nyertesei. Ha az USA kereskedelmi háborút indít, az egyetlen, aki nevet majd a sarokban, az Kína lesz. Szükségünk van Amerikára, és Amerikának is szüksége van ránk” – mondta.

Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök arról beszélt, hogy a vámokra ugyanolyan lépésekkel kéne felelni, ezt azonban nem fejtette ki. Simon Harris ír miniszterelnök-helyettes szintén megemlítette, hogy az EU-nak együtt kell működnie az amerikai kormánnyal a kereskedelmi háború elkerülése érdekében. Petteri Orpo finn miniszterelnök is arra hívta fel a figyelmet, hogy le kell ülni tárgyalni Trumppal.

Mint arról beszámoltunk, hivatalba lépése után 12 nappal Donald Trump aláírta azt az elnöki rendeletet, amelynek értelmében az Egyesült Államok 25 százalékos büntetővámmal sújtja a Mexikó és Kanada által exportált termékeket, 10 százalékos büntetővámmal pedig a kínai importot. Kanada olajtermékeire a régi-új amerikai elnök 10 százalékos büntetővámot vet ki. A kedden hatályba lépő elnöki rendelettel Trump az elnökválasztási kampánya alatt többször is elhangzó ígéretét váltotta be, ami egy világméretű kereskedelmi háború első lépése lehet.