- Korrupció gyanúja miatt is nyomoz az ügyészség az újvidéki vasútállomás felújításával kapcsolatban

2025-02-03 16:50:00 CET

Az Újvidéki Felsőügyészség közölte, hogy a bíróság Korrupcióellenes Különleges Osztálya vizsgálatot indított az újvidéki vasútállomás előtetőjének felújítása ügyében – írja a Szabad Magyar Szó.

A főügyészség tájékoztatásában az áll, „a közvélemény fokozott érdeklődése miatt, különösen a médiában megjelent nyilatkozatok után, amelyek kétségbe vonják a nyilvánosságra hozott dokumentáció hitelességét, valamint felvetik a felújításban részt vevő gazdasági szereplők pénzügyi tevékenységének hitelességét, az Újvidéki Felsőügyészség Korrupcióellenes Különleges Osztálya a Bűnügyi Rendőrség Igazgatóságának Korrupcióellenes Osztályával együttműködve vizsgálatot végez és eljárási lépéseket tesz annak megállapítása érdekében, hogy fennáll-e a korrupciós elemekkel rendelkező bűncselekmény alapos gyanúja”.

A közlemény kiemeli, hogy az eljárás még előzetes vizsgálati szakaszban van, és további információk nyilvánosságra hozatala megnehezíthetné vagy veszélyeztethetné az eljárás további menetét.

„A közvéleményt azonban időben tájékoztatni fogják a meghozott eljárási döntésekről”

– hangsúlyozza az ügyészség. A közlemény felidézi, hogy az előtető összeomlása miatt büntetőeljárás indult tizenhárom személy ellen súlyos, közbiztonság elleni bűncselekmény elkövetése miatt. Az eljárás jelenleg a vádemelés megerősítési szakaszában van.

Mint arról lapunk is beszámolt, Szerbiában a diákok által vezetett szombati újvidéki demonstráció volt a csúcspontja annak a tüntetéssorozatnak, amely 2024. november 1-én, az újvidéki pályaudvari tragédia napján vette kezdetét. Aznap omlott be a városi vasútállomás előtt magasodó beton előtető, a baleset összesen 15 halálos áldozatáért pedig politikai részről hosszú időn át senki nem akarta vállalni a felelősséget. Bár ez változott – kedden két miniszter után benyújtotta a lemondását Milan Đurić újbidéki polgármester és Miloš Vučević kormányfő is –, a diákok és szimpatizánsaik tüntetéssorozata már az Aleksandar Vučić elnök és a kormányon lévő Szerb Haladó Párt (SNS) fémjelezte korrupt hatalom elleni tiltakozássá nőtte ki magát. A követeléseik között a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala is szerepel, illetve szeretnék, ha felelősségre vonnák azokat is, akik a tüntetőkre támadtak az elmúlt hónapok alatt, továbbá szabadon engednék azokat a diákokat és tanárokat, akik ellen a tiltakozások miatt emeltek vádat, és 20 százalékkal megnövelnék a felsőoktatásra szánt költségvetési keretet. Az egyetemi hallgatók szombat 15 órától három órára lezárták Újvidék mindhárom hídját, a Bácskát a Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órás zárlat alá helyezték.