- Ahogy az várható volt, főleg NER-közeli körök vinnék a magyarországi pályaudvarok üzemeltetését

közlekedés;privatizáció;vasút;MÁV;pályaudvarok;

2025-02-04 10:24:00 CET

Garancsi István és Somlai Bálint mellett több török építőipari vállalkozás is jelentkezett a MÁV által kiírt állomásfelújítási pályázatra. A legtöbb ajánlat a Déli pályaudvarra érkezett, míg a siófoki állomásban senki sem látott potenciált. A Nyugati pályaudvarra még a terézvárosi önkormányzat is beadott pályázatot – írja a Szabad Európa.

A Nyugati pályaudvar felújítására a Redwood Real Estate Holding is pályázott, amely Erdei Bálint érdekeltségéhez köthető. Bár nem tudni pontosan, melyik cége nyújtotta be az ajánlatot, valószínűsíthető, hogy a Redwood Holding Kft. érintett az ügyben. A 2017-ben alapított cég 2023-ban 167 millió forintos árbevételt és 112 millió forintos adózott eredményt ért el. A cég elsősorban lakóingatlan-, szálloda- és irodafejlesztéssel foglalkozik.

A Nyugati pályaudvar jövője a VI. kerületi önkormányzat figyelmét is felkeltette. Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere korábban aggodalmát fejezte ki, miszerint a kormány privatizálni kívánja a Nyugati környékén található vasúti területeket, ami szerinte ellehetetlenítené a régóta tervezett Podmaniczky park megvalósítását. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azonban cáfolta ezt az állítást, hangsúlyozva, hogy a program kizárólag az állomásépületek – a vasútüzemtől elkülönítve – történő kereskedelmi célú hasznosítására vonatkozik.

A debreceni főpályaudvarra a török hátterű Synergy Construction Hungary Kft. nyújtott be ajánlatot, amely fővállalkozóként építi a debreceni BMW-gyárat is. A Synergy 2023-ban 135,5 milliárd forintos árbevételt és 17,6 milliárd forintos nyereséget ért el. A vállalat három török magánszemély tulajdonában áll: Savaş Günata és Hüseyin Karal egyaránt 42,5–42,5%-os részesedéssel rendelkezik, míg Güney Umut 15%-os tulajdonrésszel bír. A cég 2024 decemberében bírósági végrehajtási eljárás alá került a Székesfehérvári Törvényszéken. A Synergy emellett több nagy projektet is visz: ők építik a CATL debreceni akkumulátorgyárát, a Nestlé bükki üzemét, valamint Törökországban atomerőmű-építésben is részt vesznek.

A Kelenföldi pályaudvarra a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia nyújtott be pályázatot. A Cordia Budapest egyik jelentős lakóingatlan-fejlesztő cége, amely számos társasházat épített a fővárosban. A cég társtulajdonosai Futó Péter és Futó Gábor, portfóliójuk több mint 4 millió négyzetméternyi ingatlanfejlesztési projektet ölel fel, összesen több mint 6 milliárd euró értékben.

A Raw Development Kft. – amelyet gyakran Matolcsy György köréhez kötnek – több pályaudvarra is pályázott, köztük a Déli, a Kelenföldi, a győri és a szegedi állomásokra. A Raw Development neve azután vált ismertté, hogy ők újították fel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) székházát 55 milliárd forintért, valamint a jegybankhoz tartozó Széll Kálmán téri Postapalotát 32 milliárd forintért. A céget Somlai Bálint birtokolja, aki Matolcsy Ádám, az MNB-elnök fia közeli barátja.

A 2014-ben alapított vállalat 2023-ban 41,6 milliárd forintos árbevételt és 5,3 milliárd forintos nyereséget ért el. Érdekesség, hogy a Raw Development tulajdonosa jellemzően nem vesz ki profitot, ennek köszönhetően a cég saját tőkéje 2020 és 2023 között 2 milliárdról 25,4 milliárd forintra nőtt.

A Déli pályaudvarra több pályázat is érkezett. Az egyik ajánlatot a Market Asset Management Zrt. nyújtotta be, amely a Garancsi István tulajdonában álló Market Építő Zrt. leányvállalata. A céget 2019-ben alapították, jelenleg 19 főt foglalkoztat. Jelentős megbízásaik közé tartozik a Hotel Budapest (ismertebb nevén a Körszálló) megvásárlása és felújítása.

Szintén a Déli pályaudvarra pályázott a Wing Csoport, amely korábban a Market tulajdonosa is volt, mielőtt 2014-ben eladták azt Garancsinak.

Kisebb vidéki állomásokra a Fornetti is beadott pályázatot, sőt, a Szabad Európa információi szerint még egy műkörmös is ajánlatot nyújtott be.

A kormány tervei szerint a főbb budapesti pályaudvarok és több vidéki vasútállomás ingatlanjait 99 évre adnák magánkezelésbe, kiemelt nemzetgazdasági érdekre hivatkozva. Hivatalosan azt a cél tűzték ki, hogy a területeken olyan ingatlanfejlesztések valósuljanak meg, amelyek megfelelnek a 21. századi elvárásoknak, miközben az ingatlanok állami tulajdonban maradnak. A nyertes projektcégek 2025-től egészen 2124-ig kezelhetik ezeket az ingatlanokat.

A pályázatok leadási határideje 2025. január végén zárult le. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, Vitézy Dávid korábban közérdekű adatigényléssel fordult Lázár Jánoshoz, az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetőjéhez, valamint a Magyar Államvasutak (MÁV) vezérigazgatójához, kérve a pályázatok részleteinek nyilvánosságra hozatalát.