- „Jogilag és emberileg is nehéz döntés volt” - Elutasította a bíróság két polgári engedetlenség miatt kirúgott tanár keresetét

oktatás;fellebbezés;munkaügyi per;polgári engedetlenség;Fővárosi Törvényszék;tanárper;

2025-02-05 12:05:00 CET

Elsőfokon elveszítette a kirúgásuk miatt indított munkaügyi pert a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium és az Eötvös József Gimnázium két egykori pedagógusa. Törökné Pethő Erzsébetet és Kapin Lillát még 2022 novemberében bocsátotta el rendkívüli felmentéssel a Belső-Pesti Tankerületi Központ, miután többször is polgári engedetlenségből fakadó munkamegtagadással hívták fel a figyelmet a közoktatás problémáira. A pert azért indították, mert kirúgásukat aránytalan szankciónak tartják. A Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiuma szerda délelőtt elutasította keresetüket.

A döntést Halmos Szilvia bíró egyebek mellett azzal indokolta, bár a polgári engedetlenség egy erőteljes véleménynyilvánítási forma, amit az Alaptörvény is véd, az mégis „egy olyan érem, aminek két oldala van”. Felidézte, hogy a felperes pedagógusok is tisztában voltak azzal, hogy az engedetlenségnek számukra hátrányos jogi következményei lehetnek, ezt többször ki is jelentették. De a munkáltatói figyelmeztetés ellenére is folytatták az engedetlenségi akciókat, így a bíró szerint egy ponton túl már nem vitatható el a munkáltatótól, hogy a jogsértésekre reagáljon.

- A mai döntés jogilag és emberileg is nehéz volt. Ez nem jelenti azt, hogy a pervesztes félnek nem lehetett meg bizonyos területeken a maga igazsága. De ez egy munkajogi vita, a bíróság döntését a jogi keretek határozzák meg

– mondta. Az elsőrendű felperest 321 ezer forint, a másodrendű felperest 597 ezer forint (plusz áfa) perköltség megfizetésére kötelezte. A tanárok ügyvédje, Sziklai Tamás lapunknak azt mondta, fellebbezni fognak az elsőfokú döntés ellen.

Az egyik érintett, Törökné Pethő Erzsébet a Népszavának azt nyilatkozta: nem lepte meg, de mégis elszomorítja a döntés. Elmondta azt is,

ha nem kényszerítették volna távozásra, valószínűleg a Vörösmartyból ment volna nyugdíjba. Kirúgása után több megkeresést is kapott, jelenleg egy magániskolában tanít.

A polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárok összesen három csoportban fordultak a bírósághoz. Tavaly novemberben a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból elbocsátott öt pedagógus ügyében született elsőfokú ítélet, itt Boda Zoltán bíró a tanároknak adott igazat. Tavaly júniusban a fővárosi Karinthy Frigyes Gimnázium hat kirúgott tanárának ügyében döntött a bíróság. Ebben az ügyben szintén Halmos Szilvia bíró járt el, aki a karinthys tanárok keresetét is elutasította.

Utóbbi két esetben már fellebbeztek a pervesztes felek, így a perek másodfokon folytatódnak.