- Munkaügyi káosz és egyéb bajok Paks 2-n

Roszatom;Párbeszéd Magyarországért;Hadházy Ákos;Paks 2;Orbán-Putyin;Tordai Bence;

2025-02-05 15:49:00 CET

Tavaly a Paks 2-es beruházás munkavédelmi ellenőrzés alá vont mind a tíz munkáltatójánál jogsértéseket állapított meg a hatóság – közölte Tordai Bence írásbeli kérdésére Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára – derült ki a Párbeszéd frakcióvezetőjének keddi közleményéből.

Gond adódott az emelőgépek létesítési, üzembe helyezési szabályaival és időszakos vizsgálatával, a kezelői jogosultságokkal, a magyar nyelvű útmutatókkal, a munkavédelmi képviselő-választással, a veszélytelen tevékenységek kockázatkezelésével és az egyéni védőeszközök juttatásával is. Egy céget 1,28 millióra büntettek, hetet a hiányosságok megszüntetésére köteleztek, öt esetben összesen százezer forintnyi helyszíni bírságot szabtak ki, két ügy pedig még zajlik. 29 munkáltatóból 16-nál foglalkoztatásfelügyeleti jogsértéseket is tapasztaltak. Ennek során a bejelentés, a munkaszerződés, a munkaidő-nyilvántartás, az írásos bérelszámolás és a munkaviszony-megszüntetési igazolás hiányával, illetve a munkaidő-előírások megsértésével szembesültek.

Hét céget összesen 7,6 millióra bírságoltak, 9 munkáltatót pedig figyelmeztettek. Az eljárások érintették az ellenzéki honatya kérdésében nevesített, német hátterű Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft.-t és alvállalkozóit is

– rögzítette Fónagy János, leszögezve: az ellenőrzések rendszeresek.

Tordai Bence kapcsolódó videó­üzenetében a válasz felidézése mellett emlékeztetett az építkezés területe alatt sejtett törésvonalat, a Duna csökkenő hűtőképességét és a beruházás nyilvánosságát érintő, főképp az Országos Atomenergia Hivatallal folytatott vitáira, az érdeklődőket a Paks 2-es beruházás elleni petíciója aláírására kérve. A képviselő emlékeztetett a munkagödörfal Hadházy Ákos független parlamenti honatya által feltárt „elmozdulására” és az állami Paks II. Zrt. egyes vezetőinek bűncselekménygyanús kiválasztására is. Hadházy Ákos közlése szerint egyébként a dolgozók neki is panaszkodtak a munkakörülményekre. Ennek kapcsán úgy értesült, hogy a kulcsrakész átadással megbízott, orosz állami Roszatom alvállalkozói közül a Bauer mellett a szintén orosz hátterű Orgenergosztroj Insztitut is elbocsátásokba kezdhetett. Egy oroszországi büntetőeljárás keretében a Roszatom tőkebefektetési vezetője, Gennagyij Szaharov januárban beismerte, hogy alvállalkozói megbízásokért cserébe 32,6 millió rubel (127 millió forint) kenőpénzt fogadott el Elguji Kokosadzétól, az Orgenergosztroj nevű cég vezérigazgató-helyettesétől – idéz sajtóhíreket az ügy kapcsán a Telex.