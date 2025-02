- Nemsokára elárasztják Szegedet a kínai munkások

Szeged;vendégmunkások;Botka László;BYD;

2025-02-05 22:23:00 CET

Az épülő BYD-gyárban az elképzelések szerint hosszú távon 10 ezer embert foglalkoztatnak majd, mintegy 20 százalékukat mérnöki pozíciót tölt be. A munkások számára saját munkásszállókat alakítanak ki, a lakóparkok környezetében véderdőt telepítenek, valamint egy kis tavat is létrehoznak az üzem dolgozóinak. Emellett Szegeden új lakások építésére is szükség lesz a magasabb beosztású alkalmazottak elhelyezése érdekében.

Minderről – írja a Telex – Szeged polgármestere, Botka László beszélt amikor nagyvállalkozók előtt ismertette a város 2025-ös költségvetését. Közölte, hogy az elkövetkező hónapokban több ezer kínai munkás érkezik majd az új üzemcsarnokok felépítésére, számukra először ideiglenes munkásszállásokat építenek. A BYD azt akarja, hogy Szegeden már az év végén elkezdjék gyártani az elektromos autókat.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi alacsony szegedi munkanélküliség mellett honnan toboroznak elegendő munkaerőt, Botka László kijelentéseit ismételte meg, amely szerint a kínai cég elsősorban helyi dolgozók alkalmazásában érdekelt, de számítanak a Makó környéki és vajdasági munkavállalókra, valamint a szegedi szakképzésben és mérnökképzésben tanuló fiatalokra is.

A BYD szegedi gyárának építéséről hivatalosan 2023. december 22-én tett bejelentést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kiemelte, hogy ez az egyik legjelentősebb kínai befektetés Magyarországon, a cég ugyanis itt építi első európai autógyárát. A projekt összértéke 4 milliárd euró, és a gyár évente 300 ezer elektromos autó gyártására lesz képes.