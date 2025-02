- Hova tovább MOME?

tiltakozás;Moholy-Nagy Művészeti Egyetem;

2025-02-12 20:12:00 CET

Folytatják küzdelmüket a tiltakozó hallgatók a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. A rektor távozásával az intézmény vezetését a rektorhelyettes venné át, de a tiltakozó hallgatók nyomásának következményeként Koós Pál távozásával Aczél Petra rektorhelyettes és Érmezei Lili, a Jövő Egyeteme projekt felelőse is benyújtotta lemondását. Erre reagálva a Böszörményi-Nagy Gergely által vezetett kuratórium Kopek Gábor fotográfust, egyetemi tanárt, a kuratórium tagját javasolta ügyvezető rektornak átmeneti időre.

A MOME Front még kedd délután közleményben emlékeztette a kuratórium vezetőjét, nincs joga beleszólni a rektorválasztásba, kiemelve, nem Kopek Gábor személyével, hanem újfent a kinevezés módjával nem értenek egyet: “Felhívjuk a kuratóriumi elnök figyelmét, hogy az ügyvezető rektor személyének és hivatali idejének kijelölése nem tartozik hatáskörébe. Mikor mégis így jár el, azzal újfent beletapos az egyetem autonóm működésébe.”

Böszörményi-Nagy Gergely személyével szemben részben azért vesztettek bizalmat a hallgatók, mert a 2023-as rektorválasztás során a szenátussal szembe menve a kuratórium Koós Pált nevezte ki az egyetem élére. Megkeresésünkre a MOME Front válaszaiból azonban kiderült, több ponton mutatkoztak baljós jelek Böszörményi-Nagy szereptévesztésére: “Pályázati döntések felülírása, amelyet nem a rektor vagy az egyetem belső vezetői, hanem a kuratóriumhoz köthető érdekek mozgattak. Kommunikációs és strukturális átalakítások az egyetemen belül, amelyeket nem a közösség bevonásával, hanem felülről vezérelve hajtottak végre. A vezetőség közötti kapcsolatok és függőségek, amelyeket számos belső döntés mutat – a szenátus és a hallgatók akarata rendre háttérbe szorul, míg a kuratóriumhoz lojális vezetők szerepe felerősödik. Ezek a jelek együttesen azt mutatják, hogy Böszörményi-Nagy informálisan, de meghatározó módon irányítja az egyetemet, amely súlyosan sérti az intézmény autonómiáját.” - foglalták össze a helyzetet.

A kedd délután, a tiltakozó hallgatók nyomására távozó rektor és helyettesei értelmében a MOME Front követeléseinek első pontja teljesült - de közleményük szerint folytatni fogják a küzdelmet az egyetemi autonómia helyreállításáért. Ehhez a szenátus döntési jogkörének megerősítését és autonómiájának visszaállítását, a szenátus a rektort és a kuratóriumot ellensúlyozó hatalmának kiépítését és a szakmai autonómia helyreállítását várják.

A Front elmondása szerint megmozdulásukhoz folyamatosan csatlakoznak hallgatók, múlt héten indított támogató petíciójukat pedig már 619 diák írta alá, mely az aktív hallgatók 66 százalékát jelenti. Ezen felül több mint háromszáz egyéb támogató, több mint ötszáz alumni, sőt, hatvan oktató állt be ügyük mögé. Kérdésünkre, hogy milyen támogatást tudnak nyújtani a tanárok a Front így reagált: “Az oktatók egy jelentős csoportja azonban csak csendben, látatlanul jelzi felénk egyetértését. Jellemző tendencia, hogy az állásukat féltők egyáltalán nem mutatkoznak nyilvánosan a botrány kitörése óta, akik pedig azt kényszerűen meg kell tegyék, csak finom jelzéseket tesznek felénk arról, hogy drukkolnak a Koós Pál által is "forradalomnak" nevezett megmozdulásunknak.” - írják.

Arra, hogy milyen a hangulat jelenleg az egyetemen, a Front így reagált: “A hallgatók körében érezhető a bizonytalanság, a düh és a kiábrándultság keveréke. A döntések átláthatatlansága, az egyetem autonómiájának sorozatos aláásása és a kuratórium diktátumszerű működése mély bizalmi válságot okozott. Sokan elkeseredettek, mert úgy érzik, hogy az egyetem irányításába nincs valódi beleszólásuk.” A Front kiemelte, napról-napra egyre több a támogatók mellett aktív tagjuk is, akik például a kedd délutáni bizalmi szavazás alatti néma demonstráció megszervezéséért is felel: “Egyre több hallgató aktív és eltökélt – így lehetséges az is, hogy a MOME Front belső szervezésében már a kezdetektől nagyjából 30-50 fő aktívan részt vett mára már 120 fő csatlakozott a munkacsoportokhoz) az akciók, véleménynyilvánítások megtervezésében és a döntéshozatalban –, hogy fellépjen az intézmény demokratikus működéséért, az oktatásszervezés szintjén legalább 2024 decemberéig működő autonómiájának visszaállításáért. Az ellenállás és az összefogás egyértelműen erősödik, ezt a hallgatói fórumokon és demonstrációkon is lehet látni.”