- Nyáron megnyitják a Notre-Dame tűzvészben megrongálódott tornyait

2025-02-14 07:14:00 CET

A párizsi Notre-Dame-székesegyháznak a 2019. évi tűzvészben megrongálódott tornyait az eredeti tervnek megfelelően a nyáron megnyitják a látogatók előtt, noha váratlanul újabb munkák merültek fel a déli tornyon, amelyeket azonban addig el tudnak végezni – közölték az illetékesek.

A székesegyház helyreállításával megbízott állami intézmény arról számolt be, hogy a váratlanul felmerült egyik feladat a déli torony harangtornya tölgyfa talapzatának cseréje, mert látszólag a 2019. április 15-i tűzvész megkímélte, de műszeres vizsgálat révén tavaly kiderült, hogy veszélyesen megrongálódott. Az északi tornyot, amelyet szemmel láthatóan is megrongált a tűzvész, de a huszártoronytól eltérően nem omlott be, 2023-2024-ben restaurálták.

A munkák nyárig elvégezhetők, a két torony megnyitását továbbra is idén nyárra tervezik, és teljesen új látogatási útvonalat is ki fognak jelölni a megtekintésükre

– mondta Marie Lavandier, a székesegyházat kezelő Nemzeti Műemléki Központ (CMN) elnöke.

Becslések szerint a tornyoknak évente mintegy 400 ezer látogatója lesz.

A CMN szerint az új látogatási útvonal különleges hangélményeket is kínál majd, és új lehetőséget nyújt a huszártorony és a székesegyház tetőszerkezetének megtekintésére. Lehetővé teszi majd a 69 méter magas déli torony teraszán lévő harangok minél közelebbről történő megtekintését.

A belépődíj 16 euró lesz (majdnem 6500 forint) a korábbi tíz helyett, hasonlóan a CMN kezelésében lévő többi műemlékhez, mint a Diadalív vagy a Concorde téren álló Hotel de la Marine palota.

A gótikus építészetnek a Cité szigeten álló, több mint 860 éves gyöngyszeme 2024. december 7-én és 8-án nyitotta meg kapuit a gigantikus restaurálás után, amelyet az egész világból érkező közel 850 millió eurós adományból finanszíroztak.