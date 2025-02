- Donald Trump szerint amerikai, orosz és ukrán tisztviselők folytathatnak tárgyalásokat a müncheni konferencián

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia;

2025-02-14 10:45:00 CET

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön beszélt arról, hogy arra számít, orosz tisztviselők is részt vesznek a müncheni biztonsági konferencián, egyben jelezte, hogy szerinte találkozniuk kellene amerikai és ukrán tisztviselőkkel is.

A BBC szerint Trump most úgy fogalmazott, „Oroszország ott lesz az embereinkkel”. Majd megjegyezte, hogy egyébként Ukrajnát is meghívják, és bár nem biztos abban, kik lesznek jelen, Oroszországból, Ukrajnából és az Egyesült Államokból is magas rangú tisztviselőkről van szó.

Dmitro Litvin, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója ugyanakkor újságíróknak azt mondta, az ukrán delegáció nem tervez ilyen találkozón részt venni. Oroszország egyelőre nem kommentálta a hírt.

Donald Trump szerdán jelentette be, hogy megegyezett az orosz elnökkel arról, a két ország tárgyalásokat kezd az ukrajnai háború lezárásáról. Megbeszélésükről Trump újságíróknak azt mondta: első személyes találkozójuk már „a közeljövőben” létrejöhet Szaúd-Arábiában. (A Financial Times ukrán és nyugati tisztviselőket idézve azt írta, Trump és Putyin megpróbál már húsvétra vagy május 9-re tűzszünetet elérni Ukrajnában.) A kérdésre, hogy Ukrajnát egyenrangú tárgyalási partnernek tekinti-e, Trump – elmosva a háborúért viselt felelősség kérdését – annyit válaszolt: „Úgy gondolom, békét kell kötniük, nem volt jó belemenniük ebbe a háborúba.” Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi vezetője elutasította a kétoldalú, amerikai-orosz tűzszüneti tárgyalások tervét. „Egyértelmű, hogy semmilyen, a hátunk mögött kötött alku nem fog működni” – szögezte le.