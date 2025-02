- Nem találja az összhangot az EU és a Trump-adminisztráció Ukrajna ügyében, de Zelenszkij csak akkor hajlandó Putyinnal találkozni, ha van közös terv

Európai Unió;München;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Ursula von der Leyen;Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;J.D. Vance;

2025-02-14 18:44:00 CET

Csak akkor hajlandó találkozni Vlagyimir Putyinnal Volodimir Zelenszkij, ha az Európai Unió és az Egyesült Államok megállapodik egy közös béketervről - ezt az ukrán elnök jelentette ki a müncheni biztonsági konferencián.

A probléma csak az, hogy a Trump-adminisztráció szemlátomást igencsak máshogyan közelít az orosz-ukrán háború lezárához, mint az Európai Unió. A BBC müncheni tudósítója szerint egész egyszerűen arról van szó, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok nem ugyanazon az oldalon van. Az európai szövetségesek a kijevi vezetéssel együtt aggódnak, hogy Ukrajna nem kapja meg a szükséges biztonsági garanciákat a Trump-adminisztráció pedig előnytelen alkut akar kötni az oroszokkal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt hangsúlyozta, Vlagyimir Putyin megbízhatatlan, és természetesen ellenzi azt is, hogy területekről mondjon le Oroszország kedvéért. A transzatlanti szakadékok egy részét az Egyesült Királyság igyekszik áthidalni, de a Trump-adminisztráció lépéseit elnézve inkább kevesebb, mint több sikerrel.

A müncheni konferencián mások mellett beszédet mondott JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke. Ő Európát és az Egyesült Királyságot bírálta azért, mert elképzelése szerint az öreg kontinensen állítólag elfojtják a szólásszabadságot, és ezzel a lendülettel fel is szólított mindenkit a demokratikus értékek betartására. Kitért a NATO védelmi kiadásait is, amellyel kapcsolatban azt mondta, hogy az európai országoknak nagyobb szerepet kell vállalniuk a kontinens védelmében, és azt is közölte, hogy szerinte egyre kevésbé világos, hogy Európa tulajdonképpen mi ellen is védekezik. Végezetül elengedett egy beszólást is, mondván, ha az amerikai demokrácia túlélte Greta Thunberg Egyesült Államokat bíráló kijelentéseit, akkor Európa is túl fogja élni Elon Muskot.

Ezzel szemben Ursula von der Leyen Donald Trump politikáját bírálta beszédében, kijelentve, hogy elefánt szabadult a porcelánboltba. Az Európai Bizottság elnöke elítélte a Trump-adminisztráció által kezdeményezett vámháborút, jelezve, semmi értelme. Ukrajnában békére szólított fel, hogy az elmúlt három év soha ne ismétlődhessen meg, azt viszont Vlagyimir Putyin orosz elnök feladata bizonyítani, hogy lemondott Ukrajna elpusztításának a tervéről. Egy bukott Ukrajna meggyengítené Európát, de az Egyesült Államokat is - jegyezte meg.

Mark Rutte, a NATO holland főtitkára a konferencián az európai szövetségesek konkrét terveit hiányolta, és arról beszélt, arra kell összpontosítaniuk, hogy világossá tegyék, mit tudnak ajánlani garanciaként azért, hogy kitartson az Oroszország és Ukrajna közötti esetleges békemegállapodás. Az európaiaknak megvan a lehetőségük, hogy részt vegyenek az ezzel kapcsolatos vitában és ott érvényre juttassák az álláspontjukat - magyarázta. Leszögezte azt is, hogy Ukrajnának további támogatásra van szüksége.