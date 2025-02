- Akár másfél nap is lehet a várakozási idő a Bajcsy-Zsilinszky Kórház sürgősségijén

egészségügy;egészségügyi ellátás;várakozás;Bajcsy-Zsilinszky Kórház;Összeomlás;

2025-02-14 19:14:00 CET

Fűtetlen folyosók, 12-24, de esetenként 36 órás várakozási idő és szenvedő betegek - számol be olvasói tapasztalatok alapján a Blikk arról, milyen állapotok uralkodnak az utóbbi időben a Bajcsy-Zsilinszky Kórház sürgősségi osztályán. A lap

A lap cikke szerint nem egyedi eset a múlt heti történet, amikor is egy 70 éves, hasnyálmirigy-gyulladásos betegnek 13 óra után a földön kellett feküdnie.A 82 éves D. Imre azt mesélte a lapnak, hogy január 7-én rosszul lett, 200 feletti vérnyomással, erős mellkasi nyomás és légzési nehézségek miatt vitték be a mentők a Bajcsyba. A mentősök elmondása szerint nagyon rendesek voltak vele, de megjegyezték, hogy igazából nem is mentőautóval viszik, eredetileg teherfurgonként vásárolták a járművet. Az adminisztráció után aztán először eltelt két óra mire a férfin elvégeztek egy újabb vérnyomásmérést, majd egy EKG-t. Ezalatt bőven volt ideje ismerkedni más betegekkel, ők már körülbelül tíz órája vártak. „Ahogy másokat behoztak a mentősök, tájékoztatták őket, hogy 12-24 óra lesz a várakozási idő. Ezt később 36 órára módosították. Mindeközben voltak cukorbetegek, senki nem szólt hozzájuk, hogy ehetnek, nem ehetnek, szúrjanak, ne szúrjanak” - mesélte. Egy idegbecsípődéses férfit 20 óra után raktak ágyra, volt, aki 26 órája dekkolt a kórházban. Imre végül 17 óra várakozás után, másnap délután egy órakor megunta a dolgot és inkább hazament az infarktus-közeli állapotában. Mint mondta, akkor már inkább otthon hal meg.

Egy 31 éves nő, V. Orsolya is megosztotta történetét a lappal. Ő február 5-én délután háromkor került be a kórház sürgősségijére, miután jobb borda környéki fájdalomra panaszkodott, ami gerinctájékra sugárzott ki. Az orvos elküldte a Bajcsy sebészetére, ahonnan visszairányították a sürgősségire. Délután 3-ra vitték be a kórházba a mentősök, ahol már szóltak, hogy pár órát biztosan várnia kell. Végül este 7-8-ra jutott el vérvételre. Közben adódott egy nem várt helyzet is, mert megjelent egy rakás büntetés-végrehajtási alkalmazott, akik hoztak néhány bemindenezett fogvatartottat, őket a nő elmondása szerint érthető módon előre kellett venni. „A folyosón körülbelül 10-en várakoztunk, fél 4 körül érkezett egy hölgy trombózis gyanúval, éjfélkor vették le a vérét, de addig ültették, lógatta a lábát, csak néztük, ahogy egyre csak dagad és dagad. (...) Nekem akkor nagyon nagy fájdalmaim voltak, alig bírtam ülni, sétáltam görnyedve, fel-alá” - mondta a nő a Blikknek. Egy adott ponton aztán az édesanyja megelégelte a dolgot és bement a betegirányítóhoz megkérdezni hogy mi a fene van. A falra ki volt írva, hogy a várakozási idő 4 és 12 óra között is lehet, amikor pedig megkérdezte, hogy oké, de mégis mennyit kell várni, annyi volt a válasz, hogy nem tudni. Az ügyeletes orvos nevét nem adhatta ki, mert borzasztóan kevesen vannak és le vannak terhelve (feltételezhetően így próbálják elkerülni, hogy a betegek rajtuk töltsék ki a mérgüket a rendszerszintű problémák miatt - a szerk.). V. Orsolya végül hajnali 3-4 körül jutott be ultrahangra. Megjegyezte, hogy a 12 órás várakozásuk utolsó 5 órájában láthatólag senki nem dolgozott az osztályon, nem volt mozgás. Orvossal reggel 8 körül találkozott, aki hazaküldte.

A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter korábban arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a sürgősségi osztályok leterheltsége, ami szerinte az alapellátás gyengülésére és az Orbán-kormány által erőltetett új ügyeleti rendszerre vezethető vissza.

A Bajcsy-Zsilinszky Kórháznak egyébként a kardiológiája is szerepelt a hírekben a minap, miután a kormány azt hazudta, hogy felújították azt, majd kiderült, hogy a kvázi VIP-részleg felújításán kívül nagyjából nem csináltak semmit.