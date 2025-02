- Hivatalosan is Lázár Jánosra bízta az Orbán-kormány Rákosrendező ügyét

Karácsony Gergely;Lázár János;értékesítés;elővásárlási jog;szemét;Rákosrendező;

2025-02-14 23:55:00 CET

Össze kell hangolni Rákosrendező értékesítését követően a vevővel folytatandó további tárgyalásokkal, a területen megvalósítandó állami beruházásokkal, valamint az ott a vevő által megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat – vette észre a legfrisebb Magyar Közlönyvben a hvg.hu azt a kormányhatározatot, amelyben Lázár Jánost jelölték ki – ahogy ezt már napokkal ezelőtt tudni lehetett – Rákosrendező felelősének.

A kabinet felszólította az építési és közlekedési minisztert, hogy gondoskodjon a fenti feladatok ellátásáról. A lap szerint azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a miniszter miniszteri biztost nevez-e ki, vagy más formában gondoskodik a feladatok ellátásáról.

Amint arról lapunk rendszeresen hírt adott, eddig is Lázár János nyilatkozott leginkább az Orbán-kormány részéről Rákosrendezőről, szópárbajt is vívott Karácsony Gergely főpolgármesterrel, hogy kinek is a feladata elszállítattni a MÁV, azaz az állami közlekedési cég területén felhalmozott szemetet. Az elszállításra fel is szólította Budapest vezetőjét, aki azonban úgy replikázott, hogy rendbe teszik Rákosrendezőt, összeszedik az állam szemetét, de nem tudják, hova vigyék, a Karmelitához vagy a Lázár János minisztériuma elé.