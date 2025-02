- Három újabb izraeli túszt engedett szabadon a Hamász a Gázai övezetben

Izrael;Hamász;Gázai övezet;tűzszünet;túszok;

2025-02-15 10:28:00 CET

Három újabb túszt adott át a Vöröskereszt munkatársainak a Gázai övezetben az iszlamista Hamász terrorszervezet – írja a CNN.

A három férfit helyi idő szerint délelőtt 10 óra körül, az övezet déli részén fekvő Hán Júniszban engedték szabadon. A helyszínen ezúttal is felállítottak egy színpadot, ahol a fegyveresekkel körülvett túszoknak beszélniük kellett az összegyűlt tömeg előtt. Úgy tűnt, a férfiak jobb egészségi állapotban vannak a múlt héten elengedett túszoknál, akik láthatóan nagyon le voltak soványodva, és az őket kezelő kórház közlése szerint a hiányos táplálkozás miatt kezelésre szorultak.

A most elengedett férfiak mindegyikét Nir Óz kibucból hurcolta el a Hamász a 2023. október 7-i terrortámadás során, vagyis csaknem 500 napig tartották fogva őket.

Egyikük Alekszander Tropanov, aki 27 éves volt, amikor elrabolták, és eddig az Iszlám Dzsihád fogságában volt. Vele együtt nagyanyját, édesanyját és a barátnőjét is elhurcolták, őket azonban már egy korábbi túszalku során szabadon engedték. Édesapját megölték a támadás során. Miután orosz állampolgárságú, elengedését Oroszország is követelte.

A másik most átadott túszt, az amerikai állampolgársággal is rendelkező Szagi Dekel-Chent 35 évesen vitték a fegyveresek a Gázai övezetbe, amikor védeni próbálta a kibucot a támadóktól. Felesége a támadás idején várandós volt, a gyermek már egy éves.

A most 46 éves Jaír Hornt fivérével, Eitannal együtt hurcolták el otthonukból, testvére még mindig fogságban van.

A szabadon engedett férfiakat Hán Júniszból egy katonai bázisra viszik, ahol újra találkozhatnak családtagjaikkal. Onnan az Ichilov és a Sheba kórházba szállítják őket.

Ez volt a hatodik, a múlt hónapban életbe lépett tűzszüneti megállapodás keretében megvalósult túszátadás. Cserébe Izrael várhatóan még a nap folyamán 369 palesztin foglyot enged szabadon a börtönökből.

A Hamász még hétfőn jelentette be, hogy felfüggeszti a túszmegállapodást Izraellel, miután állítása szerint a zsidó állam nem tartja be az egyezményben megfogalmazottakat. Donald Trump erre úgy reagált, hogy fel kellene mondani a tűzszünetet, és „szabaduljon el a pokol”, amennyiben a Hamász szombat délig nem engedi szabadon minden, 2023. október 7-én a Gázai övezetbe elhurcolt foglyát. Ezt követően Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is közölte, hogy ha a terrorszervezet szombatig nem adja át Izraelnek a túszait, akkor Izrael újraindítja a háborút a Gázai övezetben. A Hamász ezt követően jelezte, hogy a tervezettnek megfelelően szabadon engedi az izraeli túszok következő csoportját.