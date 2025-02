- Amerikai-orosz tárgyalások kezdődtek Szaúd-Arábiában az ukrajnai háború befejezéséről

tárgyalás;Szaúd-Arábia;Rijád;amerikai-orosz kapcsolatok;orosz-ukrán háború;

2025-02-18 12:55:00 CET

Megkezdődtek kedden Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban a tárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország között az ukrajnai háború befejezésérő – írja a CNN. A résztvevők Feiszal bin Farhán Ál Szaúd szaúdi, Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, mellettük amerikai részről Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és Steve Witkoff közel-keleti megbízott, míg az orosz oldalon „magas szintű politikai, hírszerzési és gazdasági személyiségek” vesznek részt, köztük Jurij Usakov Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója.

Előzőleg Szergej Lavrov kijelentette, hogy a tárgyalások célja a két nagyhatalom közötti kapcsolatok abnormális időszakának megszüntetése, és a megbeszélés egyben megalapozhatja Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleges találkozóját is. A tárgyalás „előkészítéseként” egyébként Oroszország kiterjedt dróntámadást intézett Ukrajna ellen néhány ezelőtt. Az ukrán légierő szerint az oroszok 176 Shahed típusú drónnal támadtak, elsősorban az energetikai infrastruktúrát és a légvédelmet célozva. Kijevi jelentések szerint 100 drónt lelőttek, 70 pedig „eltűnt” a radarokról. Moszkva ráadásul tovább fokozza a támadásokat Donyeckben, az ukrán hadsereg egy nap alatt 139 összecsapásról számolt és az oroszok a harkivi régióban is támadásba lendültek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szinte a tárgyalások megkezdésével egy időben Moszkvában újságírók előtt nyilatkozott arról, hogy az Ukrajnáról szól hosszú távú megállapodás lehetetlen a szélesebb körű biztonsági kérdések kezelése nélkül. Ez alatt egész Európa helyzetének átgondolását értette, amit azonban nem részletezett. Újdonság, hogy Peszkov szerint Vlagyimir Putyin hajlandó tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, „ha szükséges”. Ez fejlemény, mert az orosz elnök mindeddig elzárkózott az általa illegitimnek nevezett Zelenszkijjel való tárgyalástól, ugyanis a háború miatt – törvényesen – nem tartottak elnökválasztást Ukrajnában annak ellenére, hogy az elnöki mandátum már tavaly lejárt.

Kína ugyan nem vesz részt a szaúdi tárgyalásokon, de Guo Dzsia-kun külügyi szóvivő Pekingben úgy nyilatkozott, hogy üdvözlik „a béke érdekében tett minden erőfeszítést, beleértve az Egyesült Államok és Oroszország közötti tárgyalásokon elért konszenzust is”, ugyanakkor elvárják, hogy minden érintett és érdekelt fél időben vegyen részt a tárgyalási folyamatban. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy sem a megtámadott Ukrajnát, sem a kontinenst, azaz Európát nem lehet kihagyni a békefolyamatból, amit éppen az orosz, az amerikai vezetés és támogatóik, köztük sajnos Magyarország is képvisel.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn későn közölte, hogy beszélt Donald Trump amerikai elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Mint azt hangsúlyozta, Kijevnek erős biztonsági garanciákra van szüksége. A X-en Macron ezt posztjában is megerősítette: „Szilárd és tartós békét akarunk Ukrajnában. Ennek érdekében Oroszországnak fel kell hagynia agressziójával, és ehhez erős és hiteles biztonsági garanciákat kell kísérnie az ukránok számára. Egyébként fennáll annak a veszélye, hogy ez a tűzszünet a minszki megállapodásokhoz hasonlóan véget ér.” A francia elnök kijelentette, hogy Európa továbbra is támogatja Ukrajnát, és a kontinensnek is többet kell befektetnie saját biztonságába és védelmébe. A CNN magát Volodimir Zelenszkijt is idézte, aki szerint ő és az ukrán kormány sem tud semmit a szaúdi tárgyalásokról, azon nem is akar részt venni. Ismét megerősítette, hajlandó olyan megállapodást kötni, amely biztonsági garanciákért cserébe hozzáférést biztosít az Egyesült Államoknak Ukrajna ritkaföldfém-ásványaihoz.