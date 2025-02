A nemzetbiztonsági átvilágításon megbukott Zaid Naffa testvérét küldi nagykövetnek Irakba Szijjártó Péter

Irak;Szijjártó Péter;nemzetbiztonság;nagyköveti kinevezések;Oszama Naffa;

2025-02-21 15:46:00 CET

Oszama Naffa jordániai származású magyar üzletembert, a Fidesz-kormányokkal és személyesen Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló Naffa-család egyik tagját küldené Irakba nagykövetnek Szijjártó Péter külügyminiszter; a nagykövetjelölt kinevezés előtti meghallgatását hétfőn tartja az Országgyűlés külügyi bizottsága – írja a HVG saját információjuk alapján. Úgy tudják, jövő hétfőn, ahogy mindig, zárt ülésen, a nyilvánosság kizárásával hallgatják majd meg az újabb – Irakba és Jordániába küldendő nagykövetjelölteket.

A lap felidézte, Oszama és három fiútestvére is ismert Magyarországon. Tinédzserként érkeztek a jordániai Ammánból Magyarországra, ahol a fiúk az egyetemi évek után közösen kezdtek vállalkozni, legismertebb, hosszú ideig sikeres projektjük a Jordan Tours utazási iroda volt, ám azt kártalanítási szabálytalanságok miatt 2005-ben törölték. Oszama Naffa korábban, 2023 nyaráig az Egyesült Arab Emírségekben vezette az abu-dzabi magyar nagykövetséget. Annak idején, 2015-ben nagyköveti kinevezése nemcsak azért volt furcsa, mert épphogy megszerezte a – könnyített – magyar állampolgárságot, hanem azért is, mert kiküldése miatt idő előtt kellett visszahívni elődjét, Jancsi Zoltán nagykövetet.

– A leendő iraki magyar nagykövet egyébként a 2010-es évek közepén, ha a diplomáciában nem is, az állami irányítású gazdaságdiplomáciában már jól ismert volt, hiszen 2013-15 között a keleti nyitás politikájában kulcsszerepet játszó Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. arab országokért felelős kereskedelmi igazgatója volt. Oszamánál az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázatot nem azonosított, az egy évvel későbbi, nagykövetjelölti átvilágításakor sem.

Megbukott viszont a nemzetbiztonsági átvilágításon kétszer is a testvér, Zaid Naffa, aki 22 éve Jordánia tiszteletbeli konzulja Budapesten, és erre a posztra úgy kapott kinevezést a szocialista kormányzás alatt 2003-ban, hogy addigra egyszer már megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon: a 2000-ben beadott honosítási kérelmét emiatt tagadta meg az államfő 2001-ben, majd az újabb Orbán-kormány idején, 2016-ban is. Ennek ellenére – hosszabbítgatott tartózkodási engedéllyel – maradt Magyarországon és maradt konzul. A cikk arra is emlékeztetett, hogy 2016-ban nem csak a másodszorra is magyar állampolgárságért folyamodó Zaid Naffa bukott meg a nemzetbiztonsági átvilágításon, hanem a honosítást vele együtt kérelmező, az akkor már évtizedek óta nemzetközi – FBI és Interpol – körözés alatt álló szaúdi üzletember, a később, 2017-ben elhunyt Ghaith Pharaon is.