Bojár Gábor a DK-t és a Kutyapártot is visszalépésre kéri, nehogy Orbán Viktor nevessen a végén

Az üzletember korábban több ellenzéki pártot anyagilag is támogatott. Most arra buzdítja a kis pártokat, hogy Magyarország érdekében ne vonjanak el szavazatokat a Tiszától, legyenek hősök.