Az üzletember korábban több ellenzéki pártot anyagilag is támogatott. Most arra buzdítja a kis pártokat, hogy Magyarország érdekében ne vonjanak el szavazatokat a Tiszától, legyenek hősök.
Az üzletember korábban a Tisza Pártot támogatta 5-6 millió forinttal.
Úgy látta, neki most nagyobb esélye van a Fidesz hatalmának megrendítésére, mint bárki másnak, beleértve az értékrendjükben hozzá sokkal közelebb álló pártokat is.
Azok az országok a legsikeresebbek a világban, ahol a legtöbb pénzt teszik az oktatásba – állítja Bojár Gábor fizikus, a nemzetközi hírű épülettervező programot kifejlesztő Graphisoft alapítója.
Vezető amerikai egyetemeken, többek között a Harvardon, a Stanfordon, a Berkley-ben, a Yale-en és Princetonban tett körútján értük utol Bojár Gábort. Az Aquincum Institute of Technology (AIT) nevű felsőoktatási vállalkozás alapítója aggódik a CEU-t ellehetetlenítő kormányzati lépések következményei miatt.