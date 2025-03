Kocsis Máté: Iszonyatosan fájdalmas, brutális jogszabályok jönnek

ellenzék;Magyar Nemzet;drogkereskedelem;Kocsis Máté;TISZA Párt;

2025-03-03 15:13:00 CET

Brutális jogszabályok jönnek. De iszonyatosan fájdalmas, meglepő, meghökkentő, brutális jogszabályok jönnek. Erre mindenki készüljön fel lelkileg. Brutális erőkoncentráció következik a rendőrségen, a Belügyminisztériumban és minden illetékes állami szervezetnél - rúgta rá az ajtót a hétfőre Kocsis Máté az általa közzétett reels videóban.



A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a drogterjesztők elleni fellépést jellemezte a fenti jelzőkkel, Adott egy interjút is a Magyar Nemzetnek, amelyben azt mondta, a drogkereskedelemmel szemben eddig is zéró tolerancia volt ugyan, kiemelt hajtóvadászat azonban nem. – Ezt brutalizálja most a belügy – fogalmazott. Elismerte, hogy amúgy szerinte hosszú évek óta tragikus a droghelyzet. – Korábban VIII. kerületi polgármesterként is láttam a valóságot, ahogy fiatal életeket tömegesen tesz végleg tönkre a narkó. Küzdöttünk is ellene minden eszközzel. Azóta a városból elborította a vidéket is a probléma. A helyzet kiugróan romlott az elmúlt időszakban, most már lépnie kellett az államnak, örülök neki - mondta.

Esett szó arról civilek elleni fellépésről is, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője elmondta, az Országgyűlésnek a tavaszi ülésszakban meg kell alkotnia a szükséges jogszabályokat, közben pedig a kormányzati szervek is megkezdik az állítólagos feltáró munkát, a kormánybiztos, László András hamarosan az Egyesült Államokba utazik információgyűjtésre. Jelezte, hogy ki fogják terjeszteni a Szuverenitásvédelmi Hivatal hatáskörét is: – Amikor létrehoztuk a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, akkor azt is megígértük, hogy ha az élet új kihívásokat támaszt az ország önállóságának megőrzése elé, akkor a jogszabályok szintjén is hatékony válaszokat adunk. Ez következik most tavasszal – jelentette ki.

Listázás is lesz: mint Kocsis Máté mondta, a szuverenitásvédelmi törvény elfogadásakor nem volt még ismert a USAID-támogatások hosszú listája, az adatokat pedig most folyamatosan nyilvánosságra hozzák majd. – Rendkívül szövevényes rendszert alakítottak ki a finanszírozásra. Azt már látni, hogy például az amerikai pénzek sokszor nem közvetlenül érkeznek meg egy magyarországi párthoz, álcivil szervezethez vagy médiumhoz, hanem európai alapítványokon keresztül. Először bejön a dollár Európába, majd európai szervezeteken keresztül, gyakorlatilag unión belüli pénzutalások formájában juttatják célba az összegeket. Így próbálják sok esetben elfedni a pénzek amerikai eredetét, másrészt kijátszották az Európai Unión kívülről érkező támogatások tilalmára vonatkozó jogszabályokat. Sok esetben készpénzt is használnak – mondta.

A Fidesz frakcióvezetője úgy folytatta, hogy az elmúlt években gyakran tűntek fel a semmiből olyan csoportok, amelyeknek mindig akadt 100-150 millió forintjuk rendezvényekre, tüntetések megszervezésére. Ha kiderül feketén-fehéren, hogy egy másik állam finanszírozott Magyarországon politikai célzatú tüntetést, az szerinte egyértelmű sakk-matt helyzet. – Ettől némileg eltér a média, ahol szintén egyértelmű, hogy mi történik: dollárokból, eurókból újságírókat vásárolnak, akik aztán a megbízóik igényeinek megfelelően alakítják a közvéleményt. Annyiban mégis más a helyzet, mint egy civilnek álcázott politikai demonstráció esetében, hogy a sajtó egyfajta vélemény kialakítását célozza, amit nem lehet jogszabályokkal szankcionálni. Itt az a feladatunk, hogy világossá tegyük a közvélemény előtt, hogy az ilyen médiafelületek nem függetlenek, hanem kifejezetten politikai indíttatásúak, amelyeknek a narratívája teljesen egybeesik az európai liberális fősodor irányvonalával. A függetlenségről szóló baloldali mesével kell leszámolni ahhoz, hogy tiszta viszonyok legyenek" - közölte. A kilátásba helyezett szankciókról későbbre ígért tájékoztatást.

Mint ismert, Orbán Viktor évértékelőjében jóléti intézkedések sorát, például a két-és háromgyermekes édesanyák szja-mentességére is ígéretet tett. Kocsis Máté szerint a magyar költségvetés fedezi mindazokat az intézkedéseket, amiket a miniszterelnök bejelentett, erre azonban még a kormánylap munkatársa is muszájnak érezte közbevetni, hogy ezt számos gazdasági elemző vitatja. – Ezek az úgynevezett elemzők 2010 óta menetrendszerűen riogatják az országot, remegve várják a gazdaság összeomlását, de az soha nem érkezik meg. Elmagyarázzák, hogy szerintük mi nem jó, miért volt jobb minden a baloldali kormányok idején, aztán meg mindig szembejön velük a valóság. Nem teljesül a hiánycél, csőd, világvége, roló le, és így tovább. Ismerjük már őket: például a szintén külföldről fizetett GKI emberei vagy Petschnig Mária vagy az offshore-lovag Simor András volt jegybankelnök, akinek mellesleg a fia, Simor Dániel független és objektív telexes újságíró, amely lap szintén ugyanezeket az állításokat ismételgeti. Ez maga a hálózat - fejtegette a Fidesz frakcióvezetője.