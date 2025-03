Döntött a legfelsőbb bíróság, Trump nem tarthatja vissza a USAID támogatásait

Egyesült Államok;Donald Trump;amerikai legfelsőbb bíróság;USAID;

2025-03-05 18:08:00 CET

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság szerdán elutasította a Trump-kormányzat kérelmét, nem lehet befagyasztva az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) összes támogatása – írja a Reuters.

A bíróság tagjai 5-4 arányban megszavazták, hogy helybenhagyják egy washingtoni bíróság végzését, amely felszólította a Trump-kormányzatot, hogy utalja át a támogatást azoknak a külföldi segélyszervezeteknek, amelyek már elvégezték munkáikat a USAID-nek.

Donald Trump elnök január 20-i hivatalba lépése utáni napokban kiadott elnöki rendelete felfüggesztette a kongresszus által létrehozott a USAID által folyósított 40 milliárd dolláros külföldi segély kifizetését, amely a világ több mint száz országában jelentett segítséget az éhínség, a járványok és további humanitárius katasztrófákkal küzdőknek.

A USAID több ezer alkalmazottja nemcsak állás nélkül maradt, de a program leállításával világszerte veszélyzónákban is rekedt a szövetségi kormány segítsége nélkül. A HIV-prevenciót szorgalmazó AIDS Vaccine Advocay Coalition és a Global Health Council egészségügyi hálózatépítésért felelős non-profit szervezetek is keresetet nyújtottak be az elnök rendelete ellen.

Orbán Viktor a Fidesz európai parlamenti képviselőjét, a korábban a Megafonnak dolgozó László Andrást nevezte ki a USAID-források magyarországi elköltését vizsgáló kormánybiztosnak. Az általuk „a nyugati világ legnagyobb korrupciós botrányának” titulált ügy lényege, hogy az amerikai demokrata kormányzat civil szervezeteket, valamint a szabad sajtót támogatta szerte a világon. Ezt egyébként nemcsak a Biden-adminisztráció tette meg: a USAID 1961 óta létezik, és nem mellesleg az első Trump-adminisztráció idején támogatta az Orbán-kormány nemzetközi segélyprogramját, a Hungary Helpst is.