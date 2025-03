David Pressman Iványi Gáborról beszélt a CNN-en, szerinte amit Orbán Viktor képvisel, az nem konzervativizmus, hanem korrupció

Orbán-kormány;korrupció;Orbán Viktor;Egyesült Államok;republikánusok;amerikai nagykövet;David Pressman;alapítványi egyetemek;

2025-03-09 17:41:00 CET

Az Orbán-kormány stratégiai hibát vétett velem szemben, amit képvisel, az nem konzervativizmus, hanem korrupció – jelentette ki a többi között az nem David Pressman, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete abban az interjúban, amelyet az ismert műsorvezetőnek, Christiane Amanpournak adott. A beszélgetést vetítte az amerikai közszolgálati PBS és a CNN is.

Az ügyvéddé avanzsáló exdiplomata szerint a stratégiai hibát a magyar kabinet akkor követte el, amikor még a Magyarországra érkezése előtt megpróbálta lejáratni őt, azzal ugyanis, hogy farkast kiáltottak – felhívták a figyelmet arra, hogy meleg, azt állították, hogy az Orbán-kormány megdöntése a célja –, valójában platformot biztosítottak a számára, hogy a demokrácia magyarországi leépítéséről, a civil szervezetek elnyomásáról és emberi jogokról beszéljen. Újra elmesélte a megkapó kis történetet arról a magas rangú magyar tisztviselőről, aki azzal kezdett előtte, tudja, hogy LMBTQ-ról akar beszélni vele, és amerikai nagykövetként neki kellett félbeszítania, hogy nem, Vlagyimir Putyin orosz elnökről és a Kínai Kommunista Pártról akar.

David Pressman szerint az, amit az Orbán-kormány képvisel, nem konzervativizmus, hanem korrupció. – Miközben „a woke-izmusról” beszéltek, a közvagyont folyamatosan kivonták a magánzsebekbe” – fogalmazott a volt amerikai nagykövet, aki az olyan külföldi közellenségek megnevezésével, mint Soros György, Ursula von der Leyen és ő maga, az Orbán-kormány csak el akarja vonni a figyelmet arról, hogy Magyarország mennyire korrupt, ebből következően pedig az Európai Unió egyik legszegényebb országa.

David Pressman az interjúban kitért arra is, hogy bár az Orbán-kormány szeret a keresztények védelmezője szerepében tetszelegni, gyakorlatilag üldöz egy lelkipásztort, azt a minden oldalon köztiszteletnek örvendő Iványi Gábort, aki felszólalt a kommunizmus ellen, gondját viseli a szegényeknek, nem mellesleg pedig ő adta össze Orbán Viktort a feleségével. – Iványi Gábornak elég volt felszólalnia az autokratikus orbáni intézkedések ellen, hogy az egyházát megfosszák a státuszától, csődbe taszították (az állami normatíva megvonásával – a szerk.), és ráuszították az adóhatóságot is.

Ez keresztényüldözés

– jelentette ki a volt amerikai nagykövet.

Hozzátette, számára amerikai nagykövetként világos volt: Orbán Viktor az egyik leginkább elszigetelt vezető Európában, és az EU-ban is csak arra használta fel a pozícióját, hogy saját hatalmát biztosítsa. Utóbbi az oka annak is, hogy Vlagyimir Putyinhoz idomul, egyre inkább oroszpárti álláspontot képvisel Ukrajna esetében. Christiane Amanpour ennek kapcsán meg is jegyezte, hogy Marco Rubio jelenlegi amerikai külügyminiszternek még szenátorként nagyon is voltak fenntartásai Orbán Viktorral szemben, amire David Pressman elmesélte, magyarországi megbízatása alatt a washingtoni kongresszus talán legkonzervatívabb képviselői is jártak nála Budapesten. – Elég elolvasni a közleményeiket, mennyire aggasztja őket Orbán Viktor közeledése Vlagyimir Putyinhoz, Hszi Csin-pinghez, de a korrupció és a civil szféra elfojtására tett megannyi kísérlet is – mondta erről. Nemrég hallotta egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselőtől, hogy a modellváltó magyarországi egyetemek mintájára kellene átszervezni az amerikai felsőoktatást, de szerinte a republikánusoknak sem kellene Orbán Viktorra példaként tekinteniük, mert ez Magyarországon csak a miniszterelnök érdekköreinek gazdagodását szolgálja. – Szeretném, ha azok, akik modellként néznek Magyarországra és Orbán Viktorra, egy kicsit beleásnák magukat a tényekbe – fogalmazott David Pressman. Azt, hogy mi motiválja a második Trump-adminisztrációt a közeledésben Orbán Viktorhoz, bevallása szerint ő maga sem érti teljesen.