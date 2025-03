„Egyszerűen csak bejelentették” – Magyarországon eddig ismeretlen kínai cég épít akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó elektrolitüzemet Szolnok határában

Szolnok;üzem;riport;akkumulátor;elektrolit;

2025-03-12 16:00:00 CET

A korábban fideszes, jelenleg szocialista polgármester által irányított Szolnokot is elérte az akkumulátor-gyárak hazai terjeszkedési hulláma: a napokban jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy a kínai KunlunChem vállalat itt épít majd fel egy, az akkumulátorgyártáshoz szükséges elektrolit-üzemet. Erről Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője közölt részleteket közösségi oldalán: eszerint a 100 millió euró összértékű, két ütemben megvalósuló beruházás első fázisában 30 millió eurót fektet be a cég és mintegy 50 új munkahely jön létre a városban. Az évi 36 600 tonna kapacitású üzem a tervek szerint 2026 harmadik negyedévében kezdi meg működését. A beruházás második fázisának végére 120 munkahelyet tervez létrehozni a KunlunChem, amely „iparágában a világ 5 vezető cége között van, 20 éves gyártási tapasztalattal rendelkezik és csúcstechnológiát képvisel” – írta a politikus. Szavai szerint fontos, hogy a befektető, a helyi politika, a kormány és az illetékes hatóságok együttműködjenek a projekt kapcsán, és a lakosságot minden lépésről objektíven tájékoztassák.

A szolnokiak előtt elhúzva a mézesmadzagot közölte azt is: bízik abban hogy a cég aktívan vállal szerepet a helyi felsőoktatásban, szakoktatásban, szakemberképzésben, hosszabb távon pedig a kutatás-fejlesztésben is, valamint támogatja majd az óvodákat és iskolákat, a helyi sport- és kulturális életet. Hozzátette: helyes lépés a helyi civil szervezetek bevonása a projekt előkészítésébe, s kiemelten fontosnak tartja, hogy a beruházás a környezeti értékek védelme mellett menjen végbe. Egyben megígérte azt is, hogy az üzem a legmagasabb környezetvédelmi és iparbiztonsági elvárásoknak megfelelve működik majd, a gyártás egész technológiai folyamata zárt és automatikusan szabályozott, biztonsági intézkedésekkel védett lesz.

Kállai Mária fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a beruházást Szijjártó Péter tárcavezetővel és Guo Yingjunnal, a KunlunChem ügyvezetőjével együtt „Györfi Mihály polgármester úr távollétében, de egyetértésével” jelentették be.

Szalay Ferenc, Szolnok volt fideszes polgármestere is igyekezett úgy érvelni mintha a mostani szocialista polgármester az elmúlt hónapokban teljes mellszélességgel támogatta volna a kínai beruházás tervét. „Furcsa volt a ma reggeli megbeszélésünk Szijjártó Péter miniszter úrral és a kínai befektetőkkel. Egy 40 milliárdos fejlesztés érkezik Szolnokra, de a város polgármestere valamiért az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy nem hajlandó részt venni a bejelentésben. Pedig addig végig támogatta az ötletet. Megkérdeztem a kínai cég vezetőjét, hogy voltak-e Györfi Mihálynál. Határozott volt a válaszuk: igen, ráadásul a polgármester támogatásáról biztosította őket, a gyár építését. Nem azt választotta, hogy megismerve a beruházást, nemet mond, hanem eljátszotta a támogató, segítő városvezetőt, hogy aztán az utolsó pillanatban megszegje az ígéretét. Tisztázzunk valamit: az októberben hivatalba lépő Györfi Mihályt személyesen tájékoztattam a főjegyző jelenlétében a befektetői tervekről még tavaly ősszel. Többször tárgyaltunk közösen velük Budapesten, voltak itt a kínaiak nála is, s egyszer sem jelezte ellenvetését. Alighanem azért, mert pontosan tudja, a szakhatóságok csak akkor engedélyezik a beruházást és a működést, ha Európa egyik legszigorúbb előírásainak mindenben teljes egészében megfelel a cég. Ő tisztában van azzal is, hogy számos szakértő megnézte a gyártási folyamatot, s mindent rendben talált, azt mondták, ez az üzem és technológia nem veszélyes egyáltalán a környezetre és az emberekre” – írta a volt polgármester.

- Az első és legfontosabb, hogy ilyen üzem létesítéséről előzetesen meg kell kérdezni a szolnoki embereket, nem lehet a fejük fölött döntést hozni. Nekem a kormány azt ígérte, hogy ez meg fog történni, majd végül egyszerűen csak bejelentették a beruházást - mondta lapunknak Györfi Mihály, hozzátéve: polgármesterként természetesen minden olyan beruházást támogat, amely nem veszélyezteti a város környezetét és amit az itt lakók is elfogadnak. Szolnoktól idén csaknem 4 milliárd forintot vesz el a kormány különböző jogcímeken, ezért nagy szükség van minden bevételre – de nem minden áron. Az, hogy ellenzi-e az üzemet vagy sem, attól függ, hogy milyen információkat kap róla.

- Nincs olyan törvény, amire hivatkozva útját állhatnám egy ilyen beruházásnak, de úgy gondolom, hogy a szolnoki emberek többségének véleményét még a kormánynak is figyelembe kell vennie. Egy biztos: mindent megteszek azért, hogy a város lakóinak álláspontja a legfelsőbb szintekig eljusson. Mivel egy kormányzati projektről van szó egy olyan területen, amely nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe, az én támogatásom kérdése fel sem merült - tette hozzá.

Egy, az ügyre és annak előzményeire rálátó helyi forrásunk szerint a jelenlegi szocialista polgármester gyakorlatilag már egy előkészített, kész beruházás tervét „örökölte meg”, amikor tavaly októberben átvette a hivatalt. Novemberben zárt ülésen terjesztette elő annak részleteit. A Tisza-parti városban a kormánypárti képviselők vannak többségben, élükön a volt fideszes polgármesterrel, Szalay Ferenccel, aki jelenleg is bábáskodik a projekt felett. Erre utal legalábbis az a bejegyzése, amiben kifogásolta, hogy Györfi Mihály „visszatáncolt” a kínai beruházás támogatásától.

Úgy tudjuk, a városnak, illetve a jelenlegi vezetésnek nincsenek eszközei, hogy megakadályozza az építkezést, hiszen annak helyszíne egy több mint tízhektáros, állami tulajdonban lévő terület lesz

a település nyugati oldalában, Szolnok közigazgatási határain túl. Tény, hogy az önkormányzatnak jól jönne a kínaiak által fizetett iparűzési adóbevétel – korábban a polgármester épp arra panaszkodott lapunknak, hogy a város működése alulfinanszírozott, több milliárd forint hiányzik a büdzséből ahhoz, hogy az alapfeladataikat el tudják látni –, kérdés azonban, hogy a kormány mennyi sarcot van majd el a keletkező iparűzési adóbevétel-többletből.

A helyi AGORA közéleti egyesület mindenesetre március 13-a, csütörtök este tiltakozó nagygyűlést szervez a beruházás ellen a szolnoki Kossuth térre: a demonstrációt számos helyi és környékbeli Tisza-sziget is támogatja. Bejelentették azt is, helyi népszavazást kezdeményeznek, hogy közvetlenül hozhassanak döntést egy olyan fontos ügyben, amely az egész település életét érinti.