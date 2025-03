Orbán poloskázós beszédéről és a Pride betiltásáról kérdezi az embereket egy kormányközeli közvélemény-kutató

felmérés;Orbán Viktor;közvélemény-kutatás;Budapest Pride;poloska;Magyar Péter;

2025-03-19 14:46:00 CET

A kormányközeli felmérésekkel korábban többször összefüggésbe hozott Amarone már szondázza a közvéleményt olyan aktuális témákról, mint Orbán Viktor poloskázós beszéde, a Pride betiltása vagy az Ukrajnával kapcsolatos fideszes narratívák – írja a hvg.hu egy olvasói beszámoló alapján.

A beszámoló szerint többek közt azt kérdezték tőle, hallotta-e a miniszterelnök március 15-i beszédében elhangzott mondatokat, majd a poloskás idézet felolvasása után arra voltak kíváncsiak, egyetért-e az elhangzottakkal. De a közvélemény-kutató arra is rákérdez, mi az állampolgárok véleménye a magyarországi kábítószer-helyzetről, a kettős állampolgárok kitiltásának lehetőségéről, illetve mérik Soros György és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megítélését is.

Az Ukrajnáról szóló kérdéseknek külön blokkot szentelnek, olyan kérdésekkel, mint például az „inkább támogatná vagy inkább nem támogatná, ha az ukrán maffia és szervezett bűnözés megjelenne Magyarországon is?” Magyar Péterrel kapcsolatban pedig arra kíváncsiak, hogy a közvélemény szerint mennyire áll közel a Tisza Párt elnöke olyan szereplőkhöz, szervezetekhez, mint a az „LMBTQ mozgalom”, a „Pride és annak támogatói”, Manfred Weber vagy Orbán Viktor.

Orbán Viktor a március 15-én mondott beszédében közölte, hogy jön a húsvéti nagytakarítás, és „átteleltek” a poloskák. – Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt, túl sokszor váltottak már köpönyeget – fogalmazott a kormányfő.

A poloska-hasonlaton azóta rengetegen felháborodtak, vasárnap a Magyar Bírói Egyesület is tiltakozott Orbán szavai ellen, majd élesen bírálták azt a Deutsch Tamás elnökletével működő MTK futballszurkolói is. Kedd délelőttig pedig már több mint ezren írták alá a petíciót, amit pszichológusok, pszichiáterek és mentálhigiénés szakemberek indítottak a kormányfő dehumanizáló retorikája után. Orbán az elemi felháborodás után hozzálátott a kármentéshez, és azzal védekezett, hogy valójában Magyar Péterre célzott, amikor poloskákat emlegetett. Azonban ez nem igaz, hiszen többes számot használt, ráadásul mondandója ezen részében nem is riválisáról beszélt.

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala hivatalát is megkérdezték az ügyben a Sándor-palota szerint szerint nem hangoztak el „a társadalmi béke megbontására, és a nemzet megosztására” alkalmas kifejezések a miniszterelnök beszédében.