„Lesz Pride, és mi ott leszünk” – Hoppál Péter irodája előtt tüntettek Pécsen

Pécs;tüntetés;pride;gyülekezési törvény;

2025-03-20 06:29:00 CET

„Pécs már sokszor megmutatta, hogy nincs híján a bátor ellenállásnak. Most is így tesznek, együtt állnak ki jogaikért. Megmozdult valami az országban, együtt állunk ki a gyülekezési törvény módosítása ellen” – írta a Momentum a Facebook-oldalán. Az ellenzéki párt fotókat is megosztott a szerda délutáni, pécsi tüntetésről.

Az Momentum bejegyzése szerint a tiltakozáson nagy volt a rendőri készültség. „De pécsi barátaink nem hátrálnak. Hangosan és bátran mondják a hatalom szemébe: a gyülekezés alapjog! Alapjog bizony, és nem választási taktikázáson feláldozható közös érték. Egyik legalapvetőbb demokratikus szabadságjogunk, amit senki nem vehet el tőlünk!” – hangsúlyozta a párt.

A Szabad Pécs tudósítása szerint a tüntetésen kétszáznál is többen lehettek. A tiltakozók Uránváros legismertebb terén találkoztak, ugyanis annak közelében működteti a fideszes Hoppál Péter az egyik baranyai országgyűlési képviselői irodáját. Az akció végén oda is átvonultak és feltartották a molinót, melyre a Lesz Pride, és mi ott leszünk mondatot írták a szervezők.

Mint megírtuk, a Pride betiltását is lehetővé tévő törvénymódosítást kivételes eljárásban tárgyalta az Országgyűlés, és kedd délután 136 igen, valamint 27 nem mellett, tartózkodás nélkül szavazta meg Parlament. A Momentum az ülésteremben tiltakozásul füstgyertyát gyújtott, lejátszotta a szovjet himnuszt és Orbán-Putyin csókot ábrázoló képeket szórt szét. Az ellenzéki párt kedd estére demonstrációt is hirdetett a Kossuth térre, melyet követően Hadházy Ákos felszólította a tömeget, hogy vonuljon a Margit hídhoz, és tiltakozásul egy órára zárja le azt. Ott később egymásnak feszültek a rendőrök és a tiltakozók, a BRFK közlése szerint a tüntetésről három férfit elő is állítottak.

A Pride betiltását lehetővé tevő jogszabály azóta a Magyar Közlönyben is megjelent, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta azt, így hatályba lépett.