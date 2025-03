Donald Trump viselkedése miatt nem lép fel többé Schiff András az Egyesült Államokban

Egyesült Államok;zongora;Schiff András;Donald Trump;

2025-03-20 12:20:00 CET

Schiff András, a világhírű zongoraművész mostantól nem lép fel Donald Trump agresszív viselkedése miatt az Egyesült Államokban. A New York Timesnak Hongkongból nyilatkozó művész azt mondta, ijesztőnek tartja az amerikai elnök megszólalásait Ukrajnáról, ahogy a Kanadát, Grönlandot és Gázát elnyeléssel fenyegető nyilatkozatait és a német szélsőjobb támogatását is – vette észre a 444.

A Budapesten született, 71 éves művész kiemelte, hogy amikor Trump tömeges deportálásokról beszél, az benne a zsidók második világháború alatti deportálását idézi fel.

Szerinte

az amerikai elnök „rondább” hellyé tette a világot ezekkel.

Schiff András idén ősszel turnézott volna legközelebb az USA-ban, jövő tavasszal pedig a New York-i és a philadelphiai szimfonikus zenekarral lépett volna fel.

A világhírű zongoraművész 2012-ben jelentette be, hogy amíg az Orbán-kormány hatalmon van, nem hangversenyezik Magyarországon. A New York Timesnak most azt mondta, el sem hiszi, hogy Trump csodálatát fejezte ki Orbán iránt.

„Orbán Viktor lenne az utolsó ember, akire szerepmodellként gondolnék”

– szögezte le.

Schiff András Ukrajna lerohanása óta Oroszországban sem hajlandó játszani. Lapunknak adott interjújában tavaly úgy fogalmazott: „ha az ember következetes akarna lenni, akkor ma szinte sehol nem léphetne fel. Ha megkérdezné, melyik az az ország, ahol legszívesebben zenéltem, a válasz egyértelműen Oroszország, elsősorban Szentpétervár. Ahogyan ott az emberek átélik és a lelkükkel hallgatják a zenét, ahogyan Puskin, Dosztojevszkij, Ahmatova lakásaihoz naponta friss virágot visznek, az páratlan az egész világban. Mindezek ellenére számomra egyértelmű, hogy a mai helyzetben nem mehetek oda, mert az azt jelentené, hogy egyetértek a putyini politikával. Ha nem tudnék magyarul, akkor engem sem zavarna annyira Orbán Viktor és a Fidesz. Számtalan külföldi kollégám jár Magyarországra koncertezni, remekül érzik ott magukat, és halvány lila fogalmuk sincs róla, mi is folyik ott. Nem is igen érdekli őket.”