A Liszt Ferenctől Cziffra Györgyig című kiállítás nemcsak a magyar zongoraiskola nagy neveit sorolja fel, hanem azt is megmutatja, hogyan öröklődött tovább másfél évszázadon át a tanári és az előadói hagyomány.
A világhírű zongoraművész ijesztőnek tartja az amerikai elnök nyilatkozatait.
Közösségi gyűjtést indított a közösségi zongorákért Demeter Márton, a BudapestPiano projektgazdája. Felhívásának apropóját a Keleti pályaudvaron április elején tönkretett hangszer adta.
Egyelőre ismeretlenek a tettesek, de a MÁV a biztonsági kamerák felvételeivel együtt feljelentést tesz.
Két egyenruhás rendőr, rangjelzésük szerint egy százados és egy főhadnagy besétál a Keleti pályaudvarra, egyikük leül a váróteremben álló pianínóhoz, virtuóz játékba kezd, mire a másik melléhajolva beszáll a négykezesbe – ez a BudapestPiano (és a Magyar Rendőrség) egyik legnézettebb videója, december 18-a óta 2,2 millió megtekintéssel. Ámuldozó cikkek tucatjai születtek arról, hol rejtegette a rendőrség eddig a tehetségeket, mennyire volt spontán az akció, egyáltalán: hogy került a Keletibe zongora? Eláruljuk: magánkezdeményezésből, közösségi összefogással támogatva, immár a főváros három pontján, a Keleti mellett a Fény utcai piac első emeletén és a népligeti buszváróban is leülhet bárki egy kis játékra a BudapestPiano köztéri zongoráihoz. Mi a népligeti hangszernél találkozunk Demeter Mártonnal, aki immár harmadik éve viszi nagy lelkesedéssel és kitartással a különleges nonprofit kezdeményezést.
Teljes zongoraesteket minden valószínűség szerint nem fognak rendezni a Köztársasági Elnöki Hivatalban, kisebb protokolleseményekhez, esetleg háttérzenéléshez a Steinwaynél kisebb hangszer is elég lett volna.
Egy év alatt a köztársasági elnök szinte mindent megújított, kicserélt, lecserélt a hivatalában.
Az amerikai zongorista-zeneszerző 92 éves volt. Miles Davisre ő gyakorolta a legnagyobb művészi hatást.
Rendhagyó koncerttel emlékeznek tanítványai és tisztelői a tavasszal elhunyt, kimagasló jelentőségű zongoraművészre és zenepedagógusra, Gonda Jánosra.
Ha már kihelyezték a hangszert, akkor játszott is rajta.
A tízéves gyerek a műtét után „kicsit uncsinak” minősítette a speciális frekvencián játszott zenét.
„Hétfőn, negyed tizenegykor jöttem rá, hogy miért csak vasárnap ért rá lakást megmutatni, szerződést kötni, kulcsot átadni. Tízkor ugyanis kinyitott a lakás hátsó falával szomszédos zongoraüzlet, és negyed tizenegykor valaki játszani kezdett.”
Öreg bármuzsikosok, bejáró diákok, csövesek játszanak rajta. Az arra járók azt mondják: jó ez.
Az elmúlt évszázadok során kiderült, milyen fafajták, milyen fémek, milyen gyártástechnológiával alkalmasak a legszebben, legkifejezőbben szóló hangszerek, hegedűk, csellók, trombiták, fuvolák, klarinétok, zongorák készítéséhez. Például – leszámítva a műanyag gitárhúrokat és dobbőröket – a hangképzésben közvetlenül résztvevő alkatrészek komoly hangszerekben nem is készültek más anyagokból.
Khatia Buniatishvili bátran vállalhatja, hogy úgy jelenik meg a színpadon, mint egy bálkirálynő, ezzel csak erősíti azt a lenyűgöző hatást, amit művészetével kelt.
A Japánban élő Farkas Gábor zongoraművészt hamarosan Budapesten, a Pesti Vigadóban hallhatjuk, új Chopin-lemezét mutatja be.
Nincs még tizenkét éves, de már fél tucat nemzetközi zongoraversenyen ért el előkelő helyezéseket, legutóbb Triesztben az Ars Nova Nemzetközi Fesztivál és Versenyen. Rozsonits Ildikó nem ismeri a bowlingot, Csillagok háborúja-rajongó és képregényének főszereplője egy göndör hajú, pálcikalábú gömbölyű cukorka.
Először szólal meg a nagyközönség előtt a legújabb és legnagyobb Bogányi-zongora az Erkel Színházban október 22-én hallható jótékonysági koncerten.
Az eset még hónapokkal ezelőtt történt, a biztonsági kamera által rögízett felvétel azonban azóta is pörög a neten, a kommentelők szerint kétségkívül egy zenerajongó példányról lehet szó.
A talán kicsit sokat sejtető cím ellenére az "esete" valójában csak annyi, - mondhatni már megszokott - hogy az egyik Matolcsy (MNB) alapítvány egy 32 milliós zongorát vesz egy 4 milliárdos villába. Nyilván, mert ez így dukál ezen a szinten. Azt azért nem mondhatjuk, hogy ijedősek ezek ott fent a hatalom Olimposzán. Noha itt lent, a napi küszködések plebejus világában egyre nagyobb a felmérgedés a közös pénz elherdálása miatt, ott fent nem csökken a kedv az efféle szórakozásra.