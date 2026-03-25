Rendőrök négykezese hozta eddig a legnagyobb ismertséget a BudapestPiano köztéri zongoráinak

Két egyenruhás rendőr, rangjelzésük szerint egy százados és egy főhadnagy besétál a Keleti pályaudvarra, egyikük leül a váróteremben álló pianínóhoz, virtuóz játékba kezd, mire a másik melléhajolva beszáll a négykezesbe – ez a BudapestPiano (és a Magyar Rendőrség) egyik legnézettebb videója, december 18-a óta 2,2 millió megtekintéssel. Ámuldozó cikkek tucatjai születtek arról, hol rejtegette a rendőrség eddig a tehetségeket, mennyire volt spontán az akció, egyáltalán: hogy került a Keletibe zongora? Eláruljuk: magánkezdeményezésből, közösségi összefogással támogatva, immár a főváros három pontján, a Keleti mellett a Fény utcai piac első emeletén és a népligeti buszváróban is leülhet bárki egy kis játékra a BudapestPiano köztéri zongoráihoz. Mi a népligeti hangszernél találkozunk Demeter Mártonnal, aki immár harmadik éve viszi nagy lelkesedéssel és kitartással a különleges nonprofit kezdeményezést.