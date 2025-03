Orbán Viktor újra megvétózta a közös uniós nyilatkozatot Ukrajna támogatásáról

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;vétó;

2025-03-20 15:03:00 CET

Orbán Viktor ismét megvétózta az Ukrajnára vonatkozó közös uniós nyilatkozatot az EU-csúcson, ahogyan két héttel korábban is tette. Emiatt a Magyarország melletti 26 EU-tagállam állam- és kormányfői külön dokumentumban fogalmazták meg az Ukrajnával kapcsolatos következtetéseiket - írja a 444.

E szerint a 26 EU-tagállam megerősítette Ukrajna támogatását az orosz agresszióval szemben, valamint azt, hogy támogatják az Oroszország ellen több mint három éve háborúban álló kelet-európai ország EU-csatlakozását. Ez problematikus lehet, mivel a csatlakozási tárgyalásokhoz egyhangú döntés szükséges, amelyet a magyar vétó akadályoz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élő videóközvetítésben volt jelen az ülésen.

A miniszterelnök lépése nem volt váratlan, hiszen Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter már kedden jelezte, hogy Magyarország nem fogja jóváhagyni az Ukrajnára vonatkozó következtetéseket, mivel azok több stratégiai kérdésben is eltérnek a magyar kormány álláspontjától. A tárcavezető a Financial Timesnak adott interjújában beszélt arról is, hogy az Orbán-kormány pufferzónaként képzeli el Ukrajnát Oroszország és az Európai Unió között. Szó szerint ezt akarja egyébként a Kreml is.

Az EU-csúcson a továbbiakban a közel-keleti helyzetet és a migrációs kihívásokat is megvitatják, valamint tárgyalásokat folytatnak António Guterres ENSZ-főtitkárral. Napirendre kerül az EU következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetése is.

Az állandó magyar vétófenyegetés már csak azért is kínos, mert az ukrán EU-csatlakozás ellen annak a Vlagyimir Putyinnak sincs kifogása, akinek a parancsára az orosz hadsereg egységei 2022. február 24-én lerohanták Ukrajnát.